Герцогиня Сассекская призналась, что тяжело справляется со своей чрезмерной эмоциональностью.

Related video

Принц Гарри отправил Меган Маркл к психологу. Об этом пишет Style News.

В своем новом подкасте "Архетипы" герцогиня Сассекская призналась, что ее возлюбленный порекомендовал ей обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Сын новоиспеченного короля Великобритании отметил, что его жена стала очень эмоциональной, поэтому ей следует посетить психолога.

"Пусть поднимут руки те женщины, которых не называли сумасшедшими. Вот-вот. Таких нет, нас всех рано или поздно называли сумасшедшими или истерическими", — рассказала Меган Маркл, добавив, что очень благодарна своему мужу за своевременный совет сходить к специалисту.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram/sussexroyal

Также в новом выпуске невестка покойной принцессы Дианы раскритиковала довольно популярные сериалы "Как я встретил вашу маму" и "Клиника". Жена наследника британского престола отметила, что считает неуместным использование слова "сумасшедшая" в отношении женщины. По мнению бывшей американской актрисы, из-за этого ряд женщин боятся рассказать о своих ментальных проблемах и борются с психическими болезнями самостоятельно.

"Я очень негативно отношусь к этому слову, к этому ярлыку, к тому, что им так неудачно разбрасываются. Оно наносит большой вред обществу и женщинам", — заявила супруга принца.

[ + – ] Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Скриншот видео

Отметим, что медийный продукт герцогини Сассекской, впервые увидевший свет летом 2022, стал наиболее прослушиваемым в нескольких крупных странах. В частности, США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, герцоги Сассекские вернулись в США после похорон королевы Елизаветы II и отправились на громкую вечеринку, где их заметили местные папарацци.

Также Фокус писал об особом прозвище Меган Маркл, которое дал ей новоиспеченный монарх Великобритании Карл III.