Стало известно, какое прозвище король Карл III дал Меган Маркл

В начале осени 2022 отец принца Гарри планировал подать в суд на свою невестку.

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Накануне стало известно, какое прозвище дал новоиспеченный король Великобритании Карл III своей невестке Меган Маркл. Об этом пишет Marca.

Как сообщается, новый монарх назвал супругу принца Гарри "Вольфрамом" (химический элемент). Такое мнение у сына покойной королевы Елизаветы II появилось после появления бывшей американской актрисы на Royal Foundation Forum.

"Из-за ее выносливости и стойкости", — отмечает королевская биограф Кэти Николл.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

После сложения королевских обязанностей и переезда герцогов Сассекских в США в 2020 между отцом и сыном сложились довольно натянутые отношения.

В сентябре 2022 стало известно, что новоиспеченный британский монарх планирует подать в суд на свою вторую невестку за ее постоянную клевету на королевскую семью. Однако после смерти 96-летней Елизаветы II родные объединились в Лондоне в память о покойной королеве.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

В частности, была информация, что принц Гарри с женой могут вернуться к исполнению королевских обязанностей. Однако, переедут ли они с двумя детьми назад в Европу, на данный момент неизвестно.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ищут новое жилье в США.

Также Фокус писал об особенностях Кейт Миддлтон, которые раздражают короля Карла III.