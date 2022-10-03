После имения за полмиллиарда гривен. Принц Гарри и Меган Маркл ищут новое жилье

Герцоги планируют переехать в более безопасный и спокойный район.

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Принц Гарри и Меган Маркл ищут новое жилье в США. Об этом сообщает The Sun.

Герцогские супруги планируют в ближайшем будущем переехать из Монтесито, Калифорния в элитный район Hope Ranch. Сообщается, что на территории имения есть собственный гольф-клуб, теннисный корт и другие роскошные приложения.

Сейчас королевский внук и его жена живут в особняке в городке Монтесито. Здесь они поселились в 2020, когда переехали из Великобритании и сложили королевские обязанности. Соседями принца и герцогини Сассекской были знаменитая телеведущая Опра Уинфри и актриса Гвинет Пэлтроу.

В имении в Калифорнии за 12 миллионов фунтов стерлингов (около полумиллиарда гривен) был личный кинотеатр, винный погреб, спа и т.д. Однако в последнее время в районе повысился уровень преступности. На территорию дома герцогов Сассекских несколько раз проникали злоумышленники, что и стало серьезным поводом искать новый район для себя и двоих детей.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл ищут новое жилье

Издание обратилось к официальному представителю королевской четы с просьбой дать комментарий.

Бывшая американская актриса и ее муж в 2020 уже жили некоторое время в выбранном новом имении, однако впоследствии переехали в Монтесито.

Уже в США у супругов родился второй ребенок — дочь Лилибет Диана, которую назвали в честь матери и бабушки герцога.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/CBS

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала свое роскошное имение по соседству с герцогами Сассекскими.

Также Фокус писал о вероятности возвращения к королевским обязанностям принца Гарри и Меган Маркл.