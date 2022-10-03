После имения за полмиллиарда гривен. Принц Гарри и Меган Маркл ищут новое жилье
Герцоги планируют переехать в более безопасный и спокойный район.
Принц Гарри и Меган Маркл ищут новое жилье в США. Об этом сообщает The Sun.
Герцогские супруги планируют в ближайшем будущем переехать из Монтесито, Калифорния в элитный район Hope Ranch. Сообщается, что на территории имения есть собственный гольф-клуб, теннисный корт и другие роскошные приложения.
Сейчас королевский внук и его жена живут в особняке в городке Монтесито. Здесь они поселились в 2020, когда переехали из Великобритании и сложили королевские обязанности. Соседями принца и герцогини Сассекской были знаменитая телеведущая Опра Уинфри и актриса Гвинет Пэлтроу.
В имении в Калифорнии за 12 миллионов фунтов стерлингов (около полумиллиарда гривен) был личный кинотеатр, винный погреб, спа и т.д. Однако в последнее время в районе повысился уровень преступности. На территорию дома герцогов Сассекских несколько раз проникали злоумышленники, что и стало серьезным поводом искать новый район для себя и двоих детей.
Издание обратилось к официальному представителю королевской четы с просьбой дать комментарий.
Бывшая американская актриса и ее муж в 2020 уже жили некоторое время в выбранном новом имении, однако впоследствии переехали в Монтесито.
Уже в США у супругов родился второй ребенок — дочь Лилибет Диана, которую назвали в честь матери и бабушки герцога.
Напомним, Гвинет Пэлтроу показала свое роскошное имение по соседству с герцогами Сассекскими.
Также Фокус писал о вероятности возвращения к королевским обязанностям принца Гарри и Меган Маркл.