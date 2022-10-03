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Стиль життя

Після маєтку за пів мільярда гривень. Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло

Принц Гаррі та Меган Маркл, Принц Гаррі та Меган Маркл переїжджають, новий дім принца гаррі та меган маркл
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл

Герцогське подружжя планує переїхати в більш безпечний та спокійний район.

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Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло у США. Про це повідомляє The Sun.

Герцогське подружжя планує в найближчому майбутньому переїхати з Монтесіто, Каліфорнія в елітний район Hope Ranch. Повідомляється, що на території обраного маєтку є власний гольф-клуб, тенісний корт та інші розкішні додатки.

Наразі королівський онук та його дружина мешкають в особняку у містечку Монтесіто. Тут вони оселилися у 2020, коли переїхали з Великобританії та склали королівські обов'язки. Сусідами принца та герцогині Сассекської були знаменита телеведуча Опра Вінфрі та акторка Гвінет Пелтроу.

У маєтку в Каліфорнії за 12 мільйонів фунтів стерлінгів (майже пів мільярда гривень) був особистий кінотеатр, винний погріб, спа тощо. Проте останнім часом у районі підвищився рівень злочинності. На територію помешкання герцогів Сассекських кілька разів проникали зловмисники, що і стало серйозним приводом шукати новий район для себе та своїх двох дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло

Видання звернулося до офіційного представника королівської пари з проханням дати коментар.

Колишня американська акторка та її чоловік у 2020 вже жили певний час в обраному новому маєтку, проте згодом переїхали в Монтесіто.

Уже у США в подружжя народилася друга дитина — донька Лілібет Діана, яку назвали в честь матері та бабусі герцога.

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Скріншот/CBS

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу показала свій розкішний маєток по сусідству з герцогами Сассекськими.

Також Фокус писав про ймовірність повернення до королівських обов'язків принца Гаррі та Меган Маркл.