Після маєтку за пів мільярда гривень. Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло

Герцогське подружжя планує переїхати в більш безпечний та спокійний район.

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Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло у США. Про це повідомляє The Sun.

Герцогське подружжя планує в найближчому майбутньому переїхати з Монтесіто, Каліфорнія в елітний район Hope Ranch. Повідомляється, що на території обраного маєтку є власний гольф-клуб, тенісний корт та інші розкішні додатки.

Наразі королівський онук та його дружина мешкають в особняку у містечку Монтесіто. Тут вони оселилися у 2020, коли переїхали з Великобританії та склали королівські обов'язки. Сусідами принца та герцогині Сассекської були знаменита телеведуча Опра Вінфрі та акторка Гвінет Пелтроу.

У маєтку в Каліфорнії за 12 мільйонів фунтів стерлінгів (майже пів мільярда гривень) був особистий кінотеатр, винний погріб, спа тощо. Проте останнім часом у районі підвищився рівень злочинності. На територію помешкання герцогів Сассекських кілька разів проникали зловмисники, що і стало серйозним приводом шукати новий район для себе та своїх двох дітей.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло

Видання звернулося до офіційного представника королівської пари з проханням дати коментар.

Колишня американська акторка та її чоловік у 2020 вже жили певний час в обраному новому маєтку, проте згодом переїхали в Монтесіто.

Уже у США в подружжя народилася друга дитина — донька Лілібет Діана, яку назвали в честь матері та бабусі герцога.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скріншот/CBS

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу показала свій розкішний маєток по сусідству з герцогами Сассекськими.

Також Фокус писав про ймовірність повернення до королівських обов'язків принца Гаррі та Меган Маркл.