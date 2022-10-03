Після маєтку за пів мільярда гривень. Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло
Герцогське подружжя планує переїхати в більш безпечний та спокійний район.
Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло у США. Про це повідомляє The Sun.
Герцогське подружжя планує в найближчому майбутньому переїхати з Монтесіто, Каліфорнія в елітний район Hope Ranch. Повідомляється, що на території обраного маєтку є власний гольф-клуб, тенісний корт та інші розкішні додатки.
Наразі королівський онук та його дружина мешкають в особняку у містечку Монтесіто. Тут вони оселилися у 2020, коли переїхали з Великобританії та склали королівські обов'язки. Сусідами принца та герцогині Сассекської були знаменита телеведуча Опра Вінфрі та акторка Гвінет Пелтроу.
У маєтку в Каліфорнії за 12 мільйонів фунтів стерлінгів (майже пів мільярда гривень) був особистий кінотеатр, винний погріб, спа тощо. Проте останнім часом у районі підвищився рівень злочинності. На територію помешкання герцогів Сассекських кілька разів проникали зловмисники, що і стало серйозним приводом шукати новий район для себе та своїх двох дітей.
Видання звернулося до офіційного представника королівської пари з проханням дати коментар.
Колишня американська акторка та її чоловік у 2020 вже жили певний час в обраному новому маєтку, проте згодом переїхали в Монтесіто.
Уже у США в подружжя народилася друга дитина — донька Лілібет Діана, яку назвали в честь матері та бабусі герцога.
Нагадаємо, Гвінет Пелтроу показала свій розкішний маєток по сусідству з герцогами Сассекськими.
Також Фокус писав про ймовірність повернення до королівських обов'язків принца Гаррі та Меган Маркл.