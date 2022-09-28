Принц Гаррі та Меган Маркл можуть повернутися до виконання королівських обов'язків

Це може означати поновлення фінансування герцогів Сассекських Букінгемським палацом та повернення охорони.

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Принц Гаррі та Меган Маркл можуть знову повернутися до виконання королівських обов'язків членів британської монархії. Про це пише US Weekly.

Як зазначають джерела видання, у найближчому майбутньому герцоги Сассекські можуть організувати "зворотній Мегзіт" та знову стати повноправними членами королівської родини Великобританії після складання обов'язків у січні 2020.

Зокрема це може означати поновлення фінансування подружжя Букінгемським палацом та повернення охорони.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Про повернення королівського онука та його дружини почали говорити ще за життя королеви Великобританії Єлизавети II. Проте, як повідомляється, зараз навіть король Карл III розглядає таку можливість.

Попри те, що стосунки нового британського монарха з меншим сином та його коханою почали налагоджуватися, напруженість усе ще спостерігається у взаєминах із принцом Уельським Вільямом та Кейт Міддлтон.

"Вони все ще не проводять час учотирьох. Наразі королівська родина намагається рухатися далі. Чарльз дав Гаррі шанс на повернення, якщо він наважиться на це. Якщо так станеться, то Гаррі доведеться відновлювати довіру свого батька, а це точно затяжний процес", — зазначали інсайдери, близькі до королівської родини.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

На початку 2020 герцог Сассекський Гаррі та його дружина, колишня американська акторка Меган Маркл склали свої королівські обов'язки та із сином Арчі переїхали до США. Уже там у подружжя народилася донька Лілібет Діана, яка познайомилася з королівськими родичами лише через рік, у червні 2022.

Після смерті королеви Єлизавети її онуки, принц Гаррі та принц Вільям після тривалої напруги у стосунках зустрілися на приватній вечері у Лондоні, де також були присутні їхні дружини.

Нагадаємо, новоспечений король Великобританії Карл ІІІ посунув униз меншого сина та його дружину на сайті монаршої родини.

Також Фокус писав про скандал перед весіллям Меган Маркл та принца Гаррі у травні 2018.