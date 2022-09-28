Король Карл III посунув униз принца Гаррі та Меган Маркл на сайті монаршої родини

Під питанням залишається й те, чи дістають Меган і Гаррі королівські титули.

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Після смерті королеви Єлизавети II в монаршій сім'ї відбулися зміни, пов'язані з тим, що на трон зійшов Карл III, а значить, що лінія наступності посунулася. Нещодавно офіційний сайт королівської родини зазнав серйозних змін, повідомляє Hello.

Зокрема, положення принца Гаррі та Меган Маркл було змінено, а їхні профілі переміщені нижче. Посилання Гаррі тепер відображається третім знизу, трохи вище за його дружину Меган і принца Ендрю, який з'являється в кінці сторінки.

Це для герцогів Сассекських на сьогодні найнижча позиція. Раніше, незважаючи на те, що пара завжди була нижчою за старших членів королівської родини, таких як принц і принцеса Вельські, вони обоє випереджали інших членів сім'ї, включаючи герцога та герцогиню Глостерських, герцога Кентського, принцесу Олександру, яка займає 56-е місце в рейтингу, й інших.

На думку експертів, зміна становища була зроблена для того, щоб віддати перевагу тим членам королівської родини, які працюють.

У 2020 році Сассекси оголосили про намір відмовитися від своїх ролей старших членів королівської родини. Вперше вони були переміщені на сайті королівської родини близько 15 місяців тому, коли їх поставили нижче Вессексів і принцеси Анни. До "Мегзиту" вони були вказані відразу після принца та принцеси Вельських і їхніх дітей.

Зміна відбувається на тлі чуток про можливу зміну титулів дітей Гаррі та Меган, Арчі та Лілібет. Коли Чарльз став королем, вони успадкували право бути Його Королівською Високістю в результаті патенту на листи 1917 року. Постанова, винесена королем Георгом V, дозволяє онукам монарха успадковувати титули Його/Її Королівської Високості (HRH).

Однак на сайті королівської родини ще не відображені оновлені титули дітей.

Повідомлялося, що король чекає на вихід книги принца Гаррі, яка має побачити світ у 2023 році, перш ніж вирішити, чи отримають Арчі та Лілібет нові назви.

Водночас принц Гаррі вже вирішив внести деякі зміни до тексту вже готової першої книги. Усього їх буде три.