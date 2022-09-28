Король Карл III подвинул вниз принца Гарри и Меган Маркл на сайте монаршей семьи

Под вопросом остается и то, получат ли дети Меган и Гарри королевские титулы.

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После смерти королевы Елизаветы II в монаршей семье произошли изменения, связанные с тем, что на трон взошел Карл III, а значит линия преемственности подвинулась. Недавно официальный сайт королевской семьи претерпел серьезные изменения, сообщает Hello.

В частности, положение принца Гарри и Меган Маркл было изменено, а их профили перемещены ниже. Ссылка Гарри теперь отображается третьей снизу, чуть выше его жены Меган и принца Эндрю, который появляется в конце страницы.

Это для герцогов Сассекских на сегодня – самая низкая позиция. Раньше, несмотря на то, что пара всегда была ниже старших членов королевской семьи, таких как принц и принцесса Уэльская, они оба опережали других членов семьи, включая герцога и герцогиню Глостерских, герцога Кентского, принцессу Александру, которая занимает 56-е место в рейтинге, и других.

По мнению экспертов, изменение положения было сделано для того, чтобы отдать предпочтение работающим членам королевской семьи.

В 2020 году Сассексы объявили о намерении отказаться от своих ролей старших членов королевской семьи. Впервые они были перемещены на сайт королевской семьи около 15 месяцев назад, когда их поставили ниже Уэссексов и принцессы Анны. До "Мэгзита" они были указаны сразу после принца и принцессы Уэльских и их детей.

Изменение происходит на фоне слухов о возможном изменении титулов детей Гарри и Меган, Арчи и Лилибет. Когда Чарльз стал королем, они унаследовали право быть Его Королевским Высочеством в результате патента на письма 1917 года. Постановление, вынесенное королем Георгом V, позволяет внукам монарха наследовать титулы Его/Ее Королевского Высочества (HRH).

Однако на сайте королевской семьи еще не отражены обновленные титулы детей.

Сообщалось, что король ждет выхода книги принца Гарри, которая должна увидеть свет в 2023 году, прежде чем решить, получат ли Арчи и Лилибет новые названия.

Тем временем принц Гарри уже решил внести кое-какие изменения в текст уже готовой первой книги. Всего их будет три.