Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться к исполнению королевских обязанностей

Это может означать возобновление финансирования герцогов Сассекских Букингемским дворцом и возвращение охраны.

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Принц Гарри и Меган Маркл могут снова вернуться к исполнению королевских обязанностей членов британской монархии. Об этом пишет US Weekly.

Как отмечают источники издания, в ближайшем будущем герцоги Сассекские могут организовать "обратный Мегзит" и снова стать полноправными членами королевской семьи Великобритании после сложения обязанностей в январе 2020.

В частности, это может означать возобновление финансирования супругов Букингемским дворцом и возвращение охраны.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

О возвращении королевского внука и его супруги начали говорить еще при жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Однако, как сообщается, сейчас даже король Карл III рассматривает такую возможность.

Несмотря на то, что отношения нового британского монарха с младшим сыном и его возлюбленной начали налаживаться, напряженность все еще наблюдается во взаимоотношениях с принцем Уэльским Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

"Они все еще не проводят время вчетвером. Пока королевская семья пытается двигаться дальше. Чарльз дал Гарри шанс на возвращение, если он решится на это. Если так случится, то Гарри придется восстанавливать доверие своего отца, а это точно затяжной процесс", — отмечали инсайдеры, близкие к королевской семье.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

В начале 2020 герцог Сассекский Гарри и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл сложили свои королевские обязанности и с сыном Арчи переехали в США. Уже там у супругов родилась дочь Лилибет Диана, которая познакомилась с королевскими родственниками только через год, в июне 2022.

После смерти королевы Елизаветы ІІ ее внуки, принц Гарри и принц Уильям после продолжительного напряжения в отношениях встретились на частном ужине в Лондоне, где также присутствовали их жены.

Напомним, новоиспеченный король Великобритании Карл III подвинул вниз младшего сына и его жену на сайте монаршей семьи.

Также Фокус писал о скандале перед свадьбой Меган Маркл и принца Гарри в мае 2018 года.