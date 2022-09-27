Хотела диадему и белое платье. Меган Маркл поссорилась с королевой Елизаветой прямо перед свадьбой
Подготовка к королевской свадьбе в 2018 году далась очень тяжело британскому монарху.
У супруги принца Гарри Меган Маркл и покойной королевы Великобритании Елизаветы II были разноголоси еще до свадьбы герцогов Сассекских. Об этом пишет Daily Mail.
В книге The New Royals Кэти Николл раскрываются новые скандальные детали об отношениях американской актрисы и британских роялов. На этот раз стало известно, что во время подготовки к свадьбе с королевским внуком в мае 2018 Меган Маркл вела себя довольно грубо, что не нравилось бабушке жениха.
В частности, герцогиня Сассекская свысока общалась с поставщиками блюд, которые не выполнили просьбу невесты организовать стол вегетарианских блюд. Во время дегустации Меган Маркл почувствовала вкус яиц, поэтому стала ругаться с кулинарами. Услышанный диалог будущей жены внука не понравился королеве Елизавете II.
"Меган, в этой семье мы так с людьми не разговариваем", — вычитала актрису британская монарх.
Однако королева Елизавета спорила не только с невесткой своего сына, принца Чарльза, но и несколько раз повздорила с внуком.
"Подготовка к свадьбе была очень тяжелой для королевы. Она была очень огорчена тем, как Гарри вел себя", — отмечается в книге. После этого отношения британского монарха и ее внука резко ухудшились.
Другим поводом для спора стал цвет свадебного наряда. Королева Елизавета настаивала, чтобы Меган Маркл надела в важный день светлое платье, но не белое, поскольку это был не первый брак для американской актрисы. Однако герцогиня Сассекская не послушалась королевы.
"Она считала, что, если вы уже были замужем, в день свадьбы вы должны надеть светлый, но не белый наряд", — отмечает автор книги, приведя в пример образ Камиллы Паркер-Боулз в день свадьбы с принцем (уже королем) Чарльзом.
Кроме того, избранница королевского внука требовала на свадьбу срочно достать ей диадему королевы Марии. Однако заведующая королевскими украшениями ответила отказом на просьбу невесты. После этого принц Гарри поругался с прислугой, о чем сразу узнала его бабушка. Так что королева быстро "поставила внука на место".
Напомним, Меган Маркл планировала стать звездой масштаба Бейонсе в Великобритании.
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