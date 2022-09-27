Хотела диадему и белое платье. Меган Маркл поссорилась с королевой Елизаветой прямо перед свадьбой

Подготовка к королевской свадьбе в 2018 году далась очень тяжело британскому монарху.

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У супруги принца Гарри Меган Маркл и покойной королевы Великобритании Елизаветы II были разноголоси еще до свадьбы герцогов Сассекских. Об этом пишет Daily Mail.

В книге The New Royals Кэти Николл раскрываются новые скандальные детали об отношениях американской актрисы и британских роялов. На этот раз стало известно, что во время подготовки к свадьбе с королевским внуком в мае 2018 Меган Маркл вела себя довольно грубо, что не нравилось бабушке жениха.

В частности, герцогиня Сассекская свысока общалась с поставщиками блюд, которые не выполнили просьбу невесты организовать стол вегетарианских блюд. Во время дегустации Меган Маркл почувствовала вкус яиц, поэтому стала ругаться с кулинарами. Услышанный диалог будущей жены внука не понравился королеве Елизавете II.

"Меган, в этой семье мы так с людьми не разговариваем", — вычитала актрису британская монарх.

[ + – ] Королева Елизавета, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Однако королева Елизавета спорила не только с невесткой своего сына, принца Чарльза, но и несколько раз повздорила с внуком.

"Подготовка к свадьбе была очень тяжелой для королевы. Она была очень огорчена тем, как Гарри вел себя", — отмечается в книге. После этого отношения британского монарха и ее внука резко ухудшились.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл в день свадьбы

Другим поводом для спора стал цвет свадебного наряда. Королева Елизавета настаивала, чтобы Меган Маркл надела в важный день светлое платье, но не белое, поскольку это был не первый брак для американской актрисы. Однако герцогиня Сассекская не послушалась королевы.

"Она считала, что, если вы уже были замужем, в день свадьбы вы должны надеть светлый, но не белый наряд", — отмечает автор книги, приведя в пример образ Камиллы Паркер-Боулз в день свадьбы с принцем (уже королем) Чарльзом.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Кроме того, избранница королевского внука требовала на свадьбу срочно достать ей диадему королевы Марии. Однако заведующая королевскими украшениями ответила отказом на просьбу невесты. После этого принц Гарри поругался с прислугой, о чем сразу узнала его бабушка. Так что королева быстро "поставила внука на место".

Напомним, Меган Маркл планировала стать звездой масштаба Бейонсе в Великобритании.

Также Фокус писал о публичном возвращении отца Меган Маркл.