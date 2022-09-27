Меган Маркл планировала "стать Бейонсе" Великобритании

Жена наследника британской короны планировала построить успешную медийную карьеру.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл хотела стать звездой масштаба Бейонсе в Великобритании. Об этом пишет Page Six.

После бракосочетания с королевским внуком, принцем Гарри, бывшая американская актриса планировала построить в Европе еще более успешную медийную карьеру. Однако Меган была очень разочарована, когда ознакомилась со списком строгих королевских правил и ограничений, что мешало ее планам.

В частности, герцогини Сассекской нравились постоянные подарки от известных брендов. Однако обычно курьерам приходилось отправлять одежду или предметы декора назад, ведь королевский протокол не разрешал роялам принимать бартерную продукцию. Поэтому жена сына принцессы Дианы часто устраивала истерики, а ее помощница из-за этого даже уволилась.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

"Мне кажется, Меган думала, что она станет Бейонсе Великобритании", — сказал бывший инсайдер дворца автору Валентину Лоу для книги "Придворные: Скрытая сила за короной".

"Быть частью королевской семьи придаст ей такую честь. Тогда как она обнаружила, что было так много правил, которые были настолько смешными, что она даже не могла делать то, что она могла делать как частное лицо, а это трудно", — добавил источник.

После свадьбы в мае 2018 принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января 2020 о своем намерении "отступить" от своих обязанностей членов королевской семьи Великобритании. Через пять дней члены семьи герцога, включая королеву Елизавету II, встретились, чтобы обсудить беспрецедентное решение на так называемом "Сандрингемском саммите".

Группа обсудила "пять сценариев", по которым королевский внук и его возлюбленная могли бы жить, как им вздумается, и как это повлияет на королевскую семью.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Впоследствии герцоги Сассекские все же покинули территорию Великобритании и переехали в Калифорнию, где продолжали спекулировать на своей принадлежности к королевской семье и давать скандальные интервью, из-за чего новоиспеченный король Карл III планировал подать в суд на свою невестку.

Напомним, Меган Маркл была недовольна тем, что ей не платят за исполнение королевских обязанностей.

Также Фокус писал о новом заявлении отца Меган Маркл: мужчина хочет снова наладить отношения с дочерью после ряда громких скандалов.