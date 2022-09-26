В 2020 герцогиня и герцог Сассекские сложили королевские обязанности и переехали в США.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл жаловалась, что ей не платят за исполнение королевских обязанностей. Об этом пишет Page Six.

В новой скандальной книге о британских роялах корреспондента The Times Валентина Лоу "Придворные: скрытая сила за короной" раскрываются свежие подробности жизни Букингемского дворца. Как стало известно из документального труда, жена принца Гарри была недовольна тем, что ей приходилось исполнять королевские обязанности. К тому же бывшей американской актрисе за это не платили.

Как утверждает автор книги, претензии у невестки покойной принцессы Дианы возникли во время ее первого официального тура в роли герцогини в Австралию, Фиджи, Новую Зеландию и т.д. Это произошло в год свадьбы Меган Маркл и принца Гарри — в 2018.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Instagram/sussexroyal

Всего через несколько месяцев после получения королевского титула Меган Маркл стала жаловаться, что вынуждена работать бесплатно.

"Хотя ей нравилось внимание, Меган не понимала смысла всех этих прогулок и рукопожатий с многочисленными незнакомцами", — отмечает эксперт, добавив, что однажды жена наследника британского трона сказала, что не может поверить, что ей за это все не платят.

В начале 2020 принц Гарри и его жена с сыном переехали в Калифорнию, США. Уже там у них родилась дочь Лилибет Диана, названная в честь бабушки и мамы герцога Сассекского.

[ + – ] Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Скриншот видео

Напомним, отец принца Гарри, король Великобритании Карл III пошел на обострение отношений с сыном и его женой.

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