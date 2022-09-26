У 2020 герцогиня та герцог Сассекські склали королівські обов'язки та переїхали до США.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл жалілася, що їй не платять за виконання королівських обов'язків. Про це пише Page Six.

У новій скандальній книзі про британських роялів кореспондента The Times Валентина Лоу "Придворні: прихована сила за короною" розкриваються свіжі подробиці життя Букінгемського палацу. Як стало відомо з документальної праці, дружина принца Гаррі була незадоволена тим, що їй доводилося виконувати королівські обов'язки. До того ж, колишній американській акторці за це не платили.

Як стверджує автор книги, претензії в невістки покійної принцеси Діани виникли під час її першого офіційного туру в ролі герцогині до Австралії, Фіджі, Нової Зеландії тощо. Це сталося в рік весілля Меган Маркл та принца Гаррі — у 2018.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Instagram/sussexroyal

Усього за кілька місяців після отримання королівського титулу Меган Маркл почала жалітися, що вимушена працювати безкоштовно.

"Хоча їй подобалася увага, Меган не розуміла сенсу всіх цих прогулянок та рукостискань з численними незнайомцями", — зазначає експерт, додавши, що одного разу дружина спадкоємця британського трону сказала, що не може повірити, що їй за це все не платять.

На початку 2020 принц Гаррі та його дружина із сином переїхали до Каліфорнії, США. Уже там у них народилася донька Лілібет Діана, названа на честь бабусі та мами герцога Сассекського.

[ + – ] Меган Маркл із сином Арчі Фото: Скріншот відео

Нагадаємо, батько принца Гаррі, король Великобританії Карл ІІІ пішов на загострення стосунків із сином та його дружиною.

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