Фотограф розповів секрет, як Меган Маркл вдається добре виглядати на фото

Меган Маркл, мабуть, єдиний член Королівської родини Великобританії, який намагається виглядати добре на момент зустрічі з фотографами. Інші члени Королівської родини недружні до фотожурналістів.

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Можливо, тому на фотографіях у ЗМІ Меган виглядає добре, каже королівський фотограф Альберт Нібур. Про це пише Stern.de.

Альберт Нібур подорожує світом як королівський фотограф. Він розповів про свій досвід спілкування з Віндзорами та їхні розбіжності.

Фото: Скриншот

Альберт Нібур ось уже 22 роки фотографує слідами членів королівської родини. Голландець вже об'їздив понад 80 країн слідами видатних фотооб'єктів. Зрозуміло, він приїхав до англійської столиці на державний похорон королеви Єлизавети II. В інтерв'ю Нібур згадує кумедну зустріч із покійною монархинею. Для нього вона "ікона стилю", чию смерть він оплакує.

У інтерв'ю фотограф також дає зрозуміти, наскільки відрізняються своєю поведінкою та ставленням до фотожурналістів члени королівської родини. Королева Камілла, принцеса Кейт і герцогиня Меган іноді поводять себе перед камерою по-різному, як зазначає Нібур.

Більшість членів Королівської сім'ї буквально повертається спиною до журналістів, жаліється він:

"Коли вони приходять на зустріч, вони приїжджають, виходять із машини, а потім ми сидимо, стоїмо у фіксованих точках, як вони їх називають, і справді хочемо зробити хороший знімок. І тоді вони не звертають на нас жодної уваги. Навряд чи в них буде шанс отримати хороший знімок. Нам буває складно".

Водночас герцогиня Меган Маркл інакше поводиться перед фотокамерами.

"Я вважаю, вона докладає зусиль, щоб отримати хороший знімок. Якщо порівнювати з Кейт, принцесою Уельською, то з нею завжди складно. Навіть якщо вона знає, що це фото треба зробити. Для фотожурналістів це катастрофа, доводиться дуже намагатися отримати хорошу "картинку". Я бачу, що члени Королівської родини нічого не роблять, щоб фотографії виходили хорошими".

Нагадаємо, фінансист Бен Голдсміт розповів, за що британці люблять Меган Маркл.