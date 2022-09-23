Фотограф рассказал секрет, как Меган Маркл удается хорошо выглядеть на фото

Меган Маркл, пожалуй, единственный член Королевской семьи Великобритании, который старается выглядеть хорошо к моменту встречи с фотографами. Другие члены Королевской семьи недружелюбны к фотожурналистам.

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Возможно, поэтому на фотографиях в СМИ Меган выглядит хорошо, говорит королевский фотограф Альберт Нибур. Об этом пишет Stern.de.

Альберт Нибур путешествует по миру в качестве королевского фотографа. Он рассказал о своем опыте общения с Виндзорами и их разногласиях.

Фото: Скриншот

Альберт Нибур вот уже 22 года фотографирует по следам членов королевской семьи. Голландец уже объездил более 80 стран по следам выдающихся фотообъектов. Разумеется, он приехал в английскую столицу на государственные похороны королевы Елизаветы II. В интервью Нибур вспоминает забавную встречу с покойным монархом. Для него она "икона стиля", чью смерть он оплакивает.

В нашем интервью фотограф также дает понять, насколько отличаются своим поведением и отношением к фотожурналистам члены королевской семьи. Королева Камилла, принцесса Кейт и герцогиня Меган иногда ведут себя перед камерой совершенно по-разному горит Нибур.

Большая часть членов Королевской семьи буквально поворачивается спиной к журналистам, сетует он:

"Когда они приходят на встречу, они приезжают, выходят из машины, а потом мы сидим, стоим в фиксированных точках, как они их называют, и действительно хотим сделать хороший снимок. И тогда они не обращают на нас никакого внимания. Навряд ли у них будет шанс получить хороший снимок. Нам бывает сложно".

В то же время, герцогиня Меган Маркл обычно иначе ведет себя перед фотокамерами.

"Я полагаю, она прилагает усилия, чтобы получить хороший снимок. Если сравнивать с Кейт, принцессой Уэльской, то с ней всегда сложно. Даже если она знает, что это фото надо сделать. Для фотожурналистов это катастрофа, приходится очень стараться, чтобы получить хорошую "картинку". Я вижу, что члены Королевской семьи ничего не делают, чтобы фотографии получались хорошими".

Напомним, финансист Бен Голдсмит рассказал, за что британцы любят Меган Маркл.