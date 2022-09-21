Финансист Бен Голдсмит рассказал, за что британцы на самом деле не любят Меган Маркл

Бен Голдсмит утверждает, что британцы – гостеприимный народ, которому чужд расизм.

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Брат министра окружающей среды Зака Голдсмита, британский финансист Бен Голдсмит уверяет, что нелюбовь британцев к жене принца Гарри Меган Маркл не имеет ни малейшего отношения к расизму, о чем написал в Twitter.

Отвечая на утверждения о том, что герцогиня Сассекская стала жертвой расизма, он написал несколько твитов с опровержением этого мнения, однако потом некоторые удалил, но в целом его риторика абсолютно понятна.

Голдсмит, который был неисполнительным членом правления Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, заявил:

"Мы далеки от совершенства, но опрос за опросом показывает, что британцы являются одними из самых гостеприимных и наименее расистских людей в мире. Сначала Меган обожали. Толпы людей заполнили улицы на свадьбе. Меган не любят, потому что она хулиган-манипулятор, которого разоблачили. Меган стала олицетворением прихода безумных культурных войн Америки в Британию", – говорится в твитах финансиста.

Фото: Скриншот

Как известно, в интевью Опре Уинфри в марте 2021 года Меган пожаловалась на расизм в кругу членов королевской семьи. Ее заявления ударили по Букингемскому дворцу и заставили высокопоставленных представителей британской монархии оправдываться. Среди тех, кто комментировал эти слова, был и принц Уильям.

В ответ несколько бывших сотрудников герцогини Сассекской пожаловались на издевательства с ее стороны. "Сломленные" королевские помощники рассказывали, что чувствовали себя униженными, "больными", "напуганными", "трясущимися" от страха и доведенными до слез. Меган обвинили в том, что она применила к своим сотрудникам "эмоциональную жестокость" и "выгнала их". Один назвал Сассексов "возмутительными хулиганами".

При дворе пообещали провести соответствующее расследование. Адвокаты Сассексов в свою очередь категорически отрицали, что пара запугивала или жестоко обращалась с персоналом якобы в период с конца 2018 по начало 2020 года.

В июне Букингемский дворец заявил, что "пересмотрел" свою кадровую политику после сообщения об обвинениях в издевательствах со стороны Меган, добавив, что никогда не опубликует расследование.

Напомним, Кейт Миддлтон одним взглядом осадила Меган Маркл во время похорон королевы. Более того, решение короля Карла III разъярило принца Гарри и его супругу. Последняя, тем не менее, попросила монарха о личной встрече.