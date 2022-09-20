Меган Маркл написала королю Карлу III письмо с просьбой о встрече тет-а-тет

По словам инсайдера, герцогиня Сассекская якобы хочет "уладить разногласия и объясниться".

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Жена принца Гарри Меган Маркл перед тем, как улететь вместе с мужем в Калифорнию, намерена добиться аудиенции у короля Карла III, и обратилась к нему с соответствующим письмом. Встретиться со своим венценосным свекром герцогиня Сассекская хочет наедине. Об этом сообщает Daіly Mail со ссылкой на журналиста Нила Шона.

По его словам, герцогиня Сассекская якобы хочет "прояснить ситуацию" и "уладить разногласия".

"Это очень смелый поступок со стороны самой Меган… Это была бы возможность прояснить ситуацию, отделить добро от зла ​​и объяснить некоторые причины того, что они делали последние два года. Знаете, вы должны восхищаться самоуверенностью Меган, что бы вы ни думали", – заявил Шон.

При этом он предупредил, что остается неясным, будет ли письма достаточно для того, чтобы пара помирилась с королевской семьей. Как известно, король просил Гарри не брать жену на прощание с Ее Величеством.

Что касается Меган Маркл, то она стала объектом обсуждения в Сети после того, как ее заметили вытирающей слезу. Многие пользователи сочувствовали герцогине, но нашлось немало тех, кто усомнился в искренности жены принца Гарри, которой до сих пор не могут простить скандальное интервью Опре Уинфри с обвинениями в адрес королевской семьи в расизме и отсутствии психологической помощи.

Напомним, Гарри и Меган разозлились на короля Карла III за то, что их дети, Арчи и Лилибет, не будут носить королевские титулы. Также, как известно, пару не пригласили на государственный прием в Букингемском дворце, где собрались мировые лидеры, послы и представители других монарших семей.