Меган Маркл написала королю Карлу III листа з проханням про зустріч тет-а-тет

За словами інсайдера, герцогиня Сассекська нібито хоче "залагодити розбіжності і порозумітися".

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл перед тим, як відлетіти разом із чоловіком до Каліфорнії, має намір домогтися аудієнції у короля Карла III, і звернулася до нього з відповідним листом. Зустрітися зі своїм вінценосним свекром герцогиня Сассекська хоче наодинці. Про це повідомляє Daіly Mail з посиланням на журналіста Ніла Шона.

За його словами, герцогиня Сассекська нібито хоче "прояснити ситуацію" та "залагодити розбіжності".

"Це дуже сміливий вчинок з боку самої Меган… Це була б можливість прояснити ситуацію, відокремити добро від зла і пояснити деякі причини того, що вони робили останні два роки. Знаєте, ви повинні захоплюватися самовпевненістю Меган, що б ви не думали", — заявив Шон.

Водночас він попередив, що залишається незрозумілим, чи буде достатньо листа для того, щоб пара помирилася з королівською сім'єю. Як відомо, король просив Гаррі не брати дружину на прощання з Її Величністю.

Що стосується Меган Маркл, то вона стала об'єктом обговорення в мережі після того, як її помітили, коли вона витирала сльозу. Багато користувачів співчували герцогині, але знайшлося чимало тих, хто засумнівався у щирості дружини принца Гаррі, якій досі не можуть пробачити скандальне інтерв'ю Опре Вінфрі зі звинуваченнями на адресу королівської родини в расизмі та відсутності психологічної допомоги.

Нагадаємо, Гаррі та Меган розлютилися на короля Карла III за те, що їхні діти, Арчі та Лілібет, не носитимуть королівські титули. Також, як відомо, пару не запросили на державний прийом у Букінгемському палаці, де зібралися світові лідери, посли та представники інших монарших сімей.