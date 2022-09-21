Фінансист Бен Голдсміт розповів, за що британці насправді не люблять Меган Маркл

Бен Голдсміт стверджує, що британці — гостинний народ, якому не притаманний расизм.

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Брат міністра довкілля Зака Голдсміта, британський фінансист Бен Голдсміт запевняє, що нелюбов британців до дружини принца Гаррі Меган Маркл не має жодного стосунку до расизму, про що написав у Twitter.

Відповідаючи на твердження про те, що герцогиня Сассекська стала жертвою расизму, він написав кілька твітів зі спростуванням цієї думки, проте потім деякі видалив, але загалом його риторика є абсолютно зрозумілою.

Голдсміт, який був невиконавчим членом правління Міністерства довкілля, продовольства та сільського господарства, заявив:

"Ми далекі від досконалості, але опитування за опитуванням показує, що британці є одними з найгостинніших і найменш расистських людей у світі. Спочатку Меган любили. Натовпи заповнили вулиці на весіллі. Меган не люблять, тому що вона хуліганка-маніпуляторка, яку викрили. Меган стала уособленням приходу божевільних культурних воєн Америки до Британії", — йдеться у твітах фінансиста.

Фото: Скриншот

Як відомо, в інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року Меган поскаржилася на расизм у колі членів королівської родини. Її заяви вдарили по Букінгемському палацу та змусили високопоставлених представників британської монархії виправдовуватися. Серед тих, хто коментував ці слова, був принц Вільям.

У відповідь кілька колишніх співробітників герцогині Сассекської поскаржилися на знущання з її боку. "Зламані" королівські помічники розповідали, що відчували себе приниженими, "хворими", "наляканими", "тремтячи" від страху і доведеними до сліз. Меган звинуватили в тому, що вона застосувала до своїх співробітників "емоційну жорстокість" та "вигнала їх". Один назвав Сассексів "обурливими хуліганами".

У дворі пообіцяли провести відповідне розслідування. Адвокати Сассексів категорично заперечували, що пара залякувала або жорстоко поводилася з персоналом нібито в період з кінця 2018 до початку 2020 року.

У червні Букінгемський палац заявив, що "переглянув" свою кадрову політику після повідомлення про звинувачення у знущаннях з боку Меган, додавши, що ніколи не опублікує розслідування.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон одним поглядом втерла носа Меган Маркл під час похорону королеви. Щобільше, рішення короля Карла III розлютило принца Гаррі та його дружину. Остання, проте, попросила монарха про особисту зустріч.