Принц Чарльз відреагував на підозри в расизмі щодо онука

За словами принца Вельського, викладені в книзі факти є "вигадкою, яка не заслуговує на коментарі".

Син британської королеви та батько принца Гаррі принц Чарльз назвав факти, що стосуються його міркувань на тему кольору шкіри майбутніх дітей Гаррі та Меган Маркл, про які йдеться в книзі американського письменника Крістофера Андерсена "Брати та дружини: зсередини приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган" "вигадкою, яку не варто коментувати", повідомляє Mirror.

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Зараз принц Чарльз разом із дружиною перебуває на Барбадосі, де бере участь в урочистостях, присвячених переходу острова до республіки.

Як раніше повідомлялося, Крістофер Андерсен у своїй новій книзі пише, що принц Вельський був тим, хто питав про колір шкіри немовляти Арчі.

У березні 2021 року герцогиня Сассекська Меган Маркл звинуватила британську королівську родину у висловленні побоювань щодо потенційного кольору шкіри її першої дитини. Це сталося під час інтерв'ю Опрі Вінфрі. І тепер Андерсен, із посиланням на свої джерела, повідомляє, що це був саме її свекр.

Подібні звинувачення можуть дорого обійтися принцу Чарльзу, який є першим у черзі на трон після смерті Єлизавети ІІ. Судячи з опитувань, які вже неодноразово проводилися серед британців, більшість із них хочуть, щоб корона перейшла синові принца Чарльза принцу Вільяму.

Крім того, раніше дядько Кейт Міддлтон розповідав пресі, чому його племінниця гідна стати новою королевою.

Тим часом сама Єлизавета II стала рідше з'являтися на публіці через проблеми зі здоров'ям. У книзі, про яку згадується вище, торкнулися і її стосунків із онуком Гаррі та його дружиною. Так, за словами Андерсена, герцоги Сассекські дуже образилися на королеву, коли вона прибрала зі столу їхнє фото перед записом різдвяного привітання у 2019 році.