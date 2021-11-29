Американський письменник розповів, за що Меган Маркл і принц Гаррі дуже образилися на королеву

Королева особисто оглянула всі фото перед записом різдвяного привітання та нібито заявила, що фото герцогів Сассекських із дитиною "сюди не підходить".

За кілька місяців до того, як скласти з себе королівські обов'язки та залишити Великобританію, принц Гаррі та його дружина зіткнулися з одним моментом, який, як вважає у своїй новій книзі "Брати та дружини: зсередини приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган" американський письменник Крістофер Андерсен, міг прискорити це рішення. Про це пише т Mirror.

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У своїй новій роботі автор стверджує, що пара нібито була засмучена відсутністю їхнього сімейного знімка на столі королеви Єлизавети II під час святкової трансляції різдвяного мовлення монарха у 2019 році.

Фотографія Гаррі, Меган і їхнього семимісячного сина Арчі в рамці спочатку була на столі поряд із іншими сімейними зображеннями, включаючи знімки Вільяма та Кейт, принца Чарльза та Камілли, батька королеви Георга VI та герцога Единбурзького. Згідно з книгою, джерело повідомило, що королева "поглянула на стіл, де стояли фотографії, які вона з такою любов'ю обрала". Вона сказала режисерові, що, як стверджується, всі фотографії, окрім однієї, з герцогами Сассекськими, були вдалими.

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"Ця, я вважаю, нам не потрібна", — нібито вказала королева на знімок, попросивши його прибрати.

Автор припускає, що королева знехтувала Гаррі та Меган через те, що вони вирішили провести те Різдво в Канаді з мамою Меган Дорією Рагланд, а ті, у свою чергу, дуже образилися через такий вчинок Єлизавети II.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати факт, викладений Андерсеном:

"Ми не коментуємо книги такого роду, оскільки це може надати їм певної форми авторитету чи довіри", – повідомили при дворі.

У грудні 2019 року королеву знімали в Зеленій вітальні Букінгемського палацу. Тоді перед нею стояли фото принца Чарльза та герцогині Корнуолської до 50-річчя вступу сина королеви на посаду принца Вельського, сімейний портрет Вільяма, Кейт, Джорджа, Шарлотти та Луї, фотографія короля Георга VI 1944 року та одна фотографія герцога Единбурзького.

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У свою чергу, королівська оглядачка Інгрід Сьюард сказала, що в той час було малоймовірним, що вибрані королевою знімки нібито демонстрували навмисну зневагу до Гаррі та Меган.

"Усі проблеми ЗМІ з Гаррі та Меган, мабуть, турбували її. Однак вона ніколи б навмисно не принизила їх", — заявила Сьюард.

Цей момент, цілком імовірно, свідчить, що в палаці вирували реальні пристрасті, які до останнього намагалися приховати від очей публіки. Уже в січні герцоги Сассекські заявили про рішення залишити королівську родину, а за кілька місяців відлетіли до США. Перед цим королева позбавила їх низки обов'язків.

Раніше повідомлялося, що Андерсен назвав ім'я людини, яка, найімовірніше, цікавилася кольором шкіри майбутніх дітей принца Гаррі та Меган Маркл, про що подружжя згадувало в інтерв'ю Опрі Вінфрі.