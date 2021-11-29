Стало відомо, хто міг поцікавитися кольором шкіри майбутньої дитини принца Гаррі

Таке серйозне звинувачення на адресу принца Чарльза може ще більше похитнути його авторитет у власних очах підданих, більшість з яких наступним монархом хочуть бачити не його, а принца Вільяма.

На початку березня принц Гаррі та Меган Макрл поскаржилися в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що один із членів британської королівської родини поцікавився у герцога Сассекського кольором шкіри їхнього майбутнього первістка. І хоча тоді імен не прозвучало, письменник Крістофер Андерсен у своїй новій книзі "Брати і дружини: зсередини приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган" пише, що Гаррі та Меган, найімовірніше, мали на увазі принца Чарльза.

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Автор бестселерів New York Times, зокрема, розповідає, що 27 листопада 2017 року, у день, коли було оголошено про заручини принца Гаррі та Меган Маркл, принц Чарльз приватно запитав свою дружину Камілу: "Цікаво, як виглядатимуть діти?"

"Дещо засмучена" Каміла, очевидно, відповіла: "Ну, я впевнена, абсолютно чудово", — йдеться в книзі.

Чарльз нібито понизив голос і запитав: "Я маю на увазі, як ти думаєш, який може бути колір обличчя у їхніх дітей?"

[ + – ] Приватна бесіда принца Чарльза з дружиною просочилася назовні та стала надбанням громадськості

Як відомо, під час бесіди з Опрою Меган заявила, що член королівської родини висловив Гаррі "побоювання", "наскільки темною могла бути шкіра дитини, коли вона народиться".

Коли телеведуча запитала Гаррі про інцидент, виникла серйозна невідповідність: Меган сказала, що зауваження були зроблені, коли вона була вагітна, а Гаррі сказав, що вони сталися на кілька років раніше, коли вони почали зустрічатися. Опра, яка була гостею на їхньому весіллі, не стала акцентувати увагу на тому, що називалося різний час розмови.

Одразу після виходу інтерв'ю в подібних висловлюваннях підозрювали нині покійного принца Філіпа, діда Гаррі, який помер за кілька тижнів. Але Гаррі дозволив Опрі сказати телеглядачам на CBS, що "в цих розмовах не брали участь ні його бабуся, ні дідусь".

Принц Чарльз теж фігурував у "списку підозрюваних", оскільки протягом інтерв'ю Гаррі не приховував, що скривджений і, можливо, навіть злий на свого батька. Наприклад, герцог Сассекський розповідав, що батько "перестав відповідати на дзвінки".

"Тут є над чим попрацювати, розумієте? Я почуваюся справді розчарованим, тому що він пройшов через щось подібне. Він знає, що таке біль, і це — й Арчі його онук. Аде водночас, ви знаєте, я завжди буду любити його", — говорив він.

[ + – ] Принц Чарльз, принц Гаррі й Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Будь-які твердження про те, що Чарльз ставив расистські питання про колір шкіри дітей герцогів Сассекських, можуть нашкодити майбутньому королю, який зараз щосили намагається завоювати прихильність своїх майбутніх підданих. Опитування постійно показують, що британці хочуть щоб корона перейшла безпосередньо до Вільяма, пише Daily Beast. До речі, після інтерв'ю Опрі Вінфрі популярність принца Гаррі та Меган Маркл у Великій Британії різко впала.

Нагадаємо, принц Чарльз передумав дарувати свій маєток Кларенс-хаус молодшому синові та вирішив віддати його старшому онуку, принцу Джорджу, сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Що стосується скандального інтерв'ю, то Опра Вінфрі видалила його зі свого каналу. На думку оглядачів, вона розчарована тим, скільки брехні прозвучало у ньому з боку її співрозмовників.