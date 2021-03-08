Королева Єлизавета II не обговорювала колір шкіри дитини Меган Маркл, - Опра Уїнфрі

Принц Гаррі в розмові з телеведучою заявив, що "його бабуся і дідусь» не висловлювали стурбованість тим, "наскільки темною буде шкіра" його дитини.

Королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп не мали відношення до розмов в королівській родині щодо кольору шкіри майбутньої дитини принца Гаррі і Меган Маркл. Про це сказала телеведуча Опра Уїнфрі в ефірі каналу CBS.

За її словами, Гаррі відмовився назвати ім'я представника королівської сім'ї, який висловлював стурбованість кольором шкіри його майбутньої дитини, проте дав зрозуміти, що це була не королева Єлизавета і не принц Філіп.

"Принц Гаррі не розкрив мені імен, але хотів, щоб я знала і могла поділитися інформацією, що його бабуся [королева Єлизавета II] і його дідусь [принц Філіп] не брали участь в цих обговореннях", — сказала Уїнфрі.

Напередодні, 7 березня, на телеканалі CBS вийшло перше велике інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл після того, як рік тому вони відмовилися від королівських обов'язків і оголосили, що будуть заробляти на життя самостійно.

За словами Маркл, під час вагітності вона дізналася, що її синові не покладено титул принца, в зв'язку з чим він не отримає охорону. Одночасно з цим деякі члени королівської сім'ї задавалися питанням, "наскільки темною буде шкіра" майбутньої дитини. Хто саме про це говорив, Маркл не повідомила. За її словами, про ці розмови вона дізналася від чоловіка.

Нагадаємо, джерела в Букінгемському палаці повідомляли, що королева Великобританії Єлизавета II не збирається дивитися інтерв'ю принца Гаррі та Маркл американської телеведучої Опри Уїнфрі. За інформацією ЗМІ, придворні охрестили інтерв'ю герцога і герцогині Сассекському "цирком" і попередили, що якщо ця пара наважиться атакувати інститут монархії, вони отримають нові викриття над власною поведінкою в Букінгемському палаці.