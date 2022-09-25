Король Карл III пішов на загострення стосунків із принцом Гаррі та Меган Маркл

Герцоги Сассекські дуже хочуть, щоб їхні діти, Арчі та Лілібет, мали титул Їхньої Королівської Високості.

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Новий король Великобританії Карл III досі не вирішив, чи давати добро дітям герцога та герцогині Сассекських Арчі та Лілібет на використання титулів принца та принцеси, і це посилило і без того наявну напругу між монархом, його молодшим сином, принцом Гаррі та дружиною останнього Меган Маркл, повідомляє редактор The Times Ройя Нікха.

За законом, після смерті королеви, яка мирно померла у Балморалі 8 вересня у віці 96 років, діти принца Гаррі мають право на титули принца та принцеси як онуки монарха. Проте, вони, як і раніше, вказані на вебсайті королівської сім'ї як майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор і міс Лілібет Маунтбеттен-Віндзор.

За словами представника Букінгемського палацу, наразі король зосереджений на періоді жалоби, тому найближчим часом це питання не обговорюватимуть, а повернуться до нього пізніше.

Зі свого боку герцог і герцогиня Сассекські "бояться, що король може позбавити Арчі та Лілібет їхніх титулів після його небажання негайно визнати їх високий статус після смерті королеви".

Раніше журналістка Кейт Ніколл писала про те, що Карл III готовий офіційно дати своїм молодшим онукам титули, але "є одне застереження, і це застереження – довіра".

"Вони повинні знати, що можуть довіряти родині Сассекських", — наголосила вона.

Коли Арчі та Лілібет народилися, вони були надто далеко від лінії спадкування, щоб отримати титули принца і принцеси через правила короля Георга V, прийняті у 1917 році. Але смерть королеви означає, що вони тепер онуки монарха, а не правнуки, і мають право на звертання як до принца та принцеси і використовувати Вашу Королівську Високість. Але є один момент: як нечинним членам монаршої сім'ї, їм не будуть присвоєні ці титули.

Королівський експерт Філ Дампір раніше сказав MailOnline, що дозволити їм стати принцом та принцесою, але не Його Королівською Високістю, "було б класичним компромісом".

"Те ж саме сталося з Діаною і Фергі після того, як вони розлучилися з Чарльзом та Ендрю. І, звичайно ж, Сара Фергюсон досі є герцогинею Йоркською. Гаррі і Меган повинні бути задоволені, оскільки використання принца або принцеси звучить добре в Штатах. Але навіть незважаючи на те, що їхні діти все ще займають високі місця в лінії спадкоємності, вони не будуть працювати членами королівської родини, тому абсолютно правильно, що вони не повинні мати титулів (Його/Її Королівська Високість)".

Нагадаємо, Меган і Гаррі були люті через те, що їхні діти можуть залишитися без цих титулів. Герцогиня Сассекська також хотіла зустрітися наодинці з королем, написавши йому листа з проханням про особисту аудієнцію.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон показала своє ставлення до Меган Маркл лише одним поглядом.