Король Карл III пошел на обострение отношений с принцем Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские очень хотят, чтобы их дети, Арчи и Лилибет, имели титул Их Королевское Высочество.

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Новый король Великобритании Карл III до сих пор не решил, давать ли добро детям герцога и герцогини Сассекских Арчи и Лилибет на использование титулов принца и принцессы, и это усилило и без того существующее напряжение между монархом, его младшим сыном, принцем Гарри, и женой последнего Меган Маркл, сообщает редактор The Times Ройя Никха.

По закону, после смерти королевы, которая мирно скончалась в Балморале 8 сентября в возрасте 96 лет, дети принца Гарри имеют право на титулы принца и принцессы как внуки монарха. Тем не менее, они по-прежнему указаны на веб-сайте королевской семьи как мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор и мисс Лилибет Маунтбеттен-Виндзор.

По словам представителя Букингемского дворца, на данный момент король сосредоточен на периоде траура, поэтому в ближайшее время этот вопрос обсуждать не будут, а вернутся к нему позже.

В свою очередь герцог и герцогиня Сассекские "опасаются, что король может лишить Арчи и Лилибет их титулов после его нежелания немедленно признать их высокий статус после смерти королевы".

Ранее журналист Кейт Николл писала о том, что Карл III готов официально дать своим младшим внукам титулы, но "есть одна оговорка, и эта оговорка – доверие".

"Они должны знать, что могут доверять семье Сассекских", – подчеркнула она.

Когда Арчи и Лилибет родились, они были слишком далеко от линии наследования, чтобы получить титулы принца и принцессы из-за правил короля Георга V, принятых в 1917 году. Но смерть королевы означает, что они теперь внуки монарха, а не правнуки, и имеют право обращаться как к принцу и принцессе и использовать Ваше Королевское Высочество. Но есть один момент: как неработающим членам монаршей семьи им не будут присвоены эти титулы.

Королевский эксперт Фил Дампир ранее сказал MailOnline, что позволить им стать принцем и принцессой, но не Его Королевским Высочеством, "было бы классическим компромиссом".

"То же самое случилось с Дианой и Ферги после того, как они развелись с Чарльзом и Эндрю. И, конечно же, Сара Фергюсон до сих пор является герцогиней Йоркской. Гарри и Меган должны быть довольны, так как использование принца или принцессы звучит хорошо в Штатах. Но даже несмотря на то, что их дети все еще занимают высокие места в линии преемственности, они не будут работать членами королевской семьи, поэтому совершенно правильно, что они не должны иметь титулов (Его Королевское Высочество)".

Напомним, Меган и Гарри были в ярости из-за того, что их дети могут остаться без этих титулов. Герцогиня Сассекская также хотела встретиться наедине с королем, написав ему письмо с просьбой о личной аудиенции.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон показала свое отношение к Меган Маркл всего одним взглядом.