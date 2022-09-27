Меган Маркл планувала "стати Бейонсе" Великобританії

Дружина спадкоємця британської корони планувала побудувати успішну медійну кар'єру.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл хотіла стати зіркою масштабу Бейонсе у Великобританії. Про це пише Page Six.

Після одруження з королівським онуком, принцом Гаррі, колишня американська акторка планувала побудувати у Європі ще більш успішну медійну кар'єру. Проте Меган була дуже розчарована, коли ознайомилася зі списком суворих королівських правил та обмежень, що заважало її планам.

Зокрема герцогині Сассекській подобалися постійні подарунки від відомих брендів. Проте зазвичай кур'єрам доводилося відправляти одежу чи предмети декору назад, адже королівський протокол не дозволяв роялам приймати бартерну продукцію. Через це дружина сина принцеси Діани часто влаштовувала істерики, а її помічниця через це навіть звільнилася.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

"Мені здається, Меган думала, що вона стане Бейонсе Великої Британії", — сказав колишній інсайдер палацу автору Валентину Лоу для книги "Придворні: Прихована сила за короною".

"Бути частиною королівської родини додасть їй такої честі. Тоді як вона виявила, що було так багато правил, які були настільки смішними, що вона навіть не могла робити те, що вона могла робити як приватна особа, а це важко", — додало джерело.

Після одруження в травні 2018 принц Гаррі та Меган Маркл оголосили 8 січня 2020 про свій намір "відступити" від своїх обов’язків членів королівської родини Великобританії. Через п'ять днів члени сім'ї принца, включаючи королеву Єлизавету II, зустрілися, щоб обговорити безпрецедентне рішення на так званому "Сандрінгемському саміті".

Група обговорила "п’ять сценаріїв", за якими королівський онук та його кохана могли б жити, як їм заманеться, і як це вплине на королівську родину.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Згодом герцоги Сассекські все ж покинули територію Великобританії та переїхали у Каліфорнію, де продовжували спекулювати на своєї приналежності до королівської родини та давати скандальні інтерв'ю, через що новоспечений король Карл ІІІ навіть планував подати до суду на невістку.

Нагадаємо, Меган Маркл була незадоволена тим, що їй не платять за виконання королівських обов'язків.

Також Фокус писав про нову заяву батька Меган Маркл: чоловік хоче знову налагодити стосунки з донькою після низки гучних скандалів.