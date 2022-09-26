"Ставився, як до принцеси". Батько Меган Маркл хоче помиритися з донькою

Чоловік пригадав, як донька не зателефонувала йому після інфаркту.

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78-річний Томас Маркл, батько герцогині Сассекської Меган планує помиритися з донькою. Про це повідомляє Sunday Мirror.

Скандальний батько дружини принца Гаррі хоче налагодити стосунки з донькою. За словами чоловіка, після похорону королеви Великобританії Єлизавети ІІ він знову хоче повернути нормальне спілкування зі спадкоємицею.

"Ми разом дивилися відео з похорону королеви. Мене переповнювали емоції", — зізнався батько дружини королівського онука.

[ + – ] Меган Маркл з батьком Фото: Chanel 5

Зокрема 78-річний чоловік звернувся до своєї зіркової доньки та зазначив, що завжди ставився до неї, як до принцеси.

"Тато завжди ставився до тебе, як до принцеси, тому заслуговує уваги. Ти не зателефонувала, коли у мене був інфаркт чи інсульт, але зробити це ніколи не пізно", — сказав скандальний батько герцогині.

Після весілля з королівським онуком американська акторка Меган Маркл перестала спілкуватися зі своєю родиною, оскільки ті намагалися на хвилі популярності отримати свою вигоду. Томас Маркл часто давав відверті інтерв'ю та показував архівні рідкісні кадри маленької герцогині Сассекської.

[ + – ] Меган Маркл з батьком

Нагадаємо, наприкінці весни 2022 батька Меган Маркл терміново госпіталізували до лікарні.

Також Фокус писав про те, коли 78-річний Томас Маркл перестане підривати репутацію доньки.