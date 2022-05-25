Батька Меган Маркл терміново госпіталізовано

Через проблеми зі здоров'ям Томас Маркл пропустить Платиновий ювілей королеви.

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77-річний Томас Маркл, батько дружини принца Гаррі, потрапив до лікарні з підозрою на серйозний інсульт, повідомляє Daily Mail. Його доставили каретою швидкої допомоги в клініку в Чула-Віста, штат Каліфорнія, яка розташована всього за кілька годин їзди від будинку Меган і Гаррі в Монтесіто.

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За тиждень до того, як мав летіти до Лондона на Платиновий ювілей королеви, Томас Маркл перестав розмовляти, а також у нього був високий тиск.

До того, як його переправили до США, чоловіка відвезли до лікарні Тихуани у Мексиці. Він був у кисневій масці, його супроводжували два медики. Томаса Маркла супроводжував його син, Томас-молодший, а дочка Саманта прилетіла до клініки зі свого будинку у Флориді.

"Мій батько одужує в лікарні. Ми просимо про конфіденційність для сім'ї, для його здоров'я та благополуччя. Йому просто потрібен спокій і відпочинок. Ми молимося. Йому просто потрібно трохи відпочити", — заявила вона в коментарі журналістам.

Про те, чи відвідувала батька в лікарні Меган, інформації немає. Між колишньою акторкою та її батьком виникли відчужені стосунки після того, як з'ясувалося, що відставний директор зі світла інсценував фото папараці перед її королівським весіллям із принцом Гаррі. Вони не спілкуються із 2018 року. Томас Маркл не був на її весіллі, тому під вінець американку повів принц Чарльз.

Через стан здоров'я Томас Маркл пропустить урочистості з нагоди Платинового ювілею королеви в Лондоні, на яких мав намір бути присутнім. Він також збирався дати інтерв'ю місцевим телеканалам, а також виконати своє давнє бажання і відвідати Віндзорський замок. Крім того, чоловік хотів зустрітися з Гаррі та Меган, які будуть присутні разом зі своїм трирічним сином Арчі та 11-місячною донькою Лілібет.

Нагадаємо, Томас Маркл обізвав принца Гаррі ідіотом і розповів, коли перестане підривати репутацію своєї дочки.