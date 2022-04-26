Батько Меган Маркл зібрався на Платиновий ювілей королеви та назвав принца Гаррі ідіотом

Томас Маркл не перестає критикувати свого зятя, а також рідну дочку, при цьому вірить у те, що їхнє примирення все ще можливе.

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77-річний Томас Маркл, син герцогині Сассекської, заявив, що має намір відвідати Велику Британію в червні, коли країна святкуватиме Платиновий ювілей королеви. Про це він заявив в інтерв'ю Дену Вуттону на GB News.

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За його словами, він хоче в Лондоні спробувати помиритися з дочкою Меган і вперше зустрітися з принцом Гаррі та своїми онуками Арчі та Лілібет. Як відомо, на весіллі пари у 2018 році чоловік не був присутній через операцію на серці, а також скандал із фотографіями.

"Я з нетерпінням чекаю цього візиту. Я збираюся виявити повагу до королеви та переконатися, що вона розуміє, що вся моя сім'я поважає монарха і членів королівської сім'ї. Ми захоплюємося ними і хочемо, щоб вони знали, що ми ставимося до них так само, як і до Англії, я хотів би зустрітися з принцом Чарльзом і подякувати йому за те, що він провів мою дочку під вінець, а також поговорити з ним, тому що я думаю, що тепер у нас багато спільного. наші діти. Так що так, мені було б дуже приємно поговорити з ним. Якщо це можливо, це було б чудово", — заявив Маркл.

Він додав, що звертався до всіх членів королівської сім'ї перед візитом, щоб повідомити їм, що в нього та його сім'ї немає нічого поганого щодо них, і вони відчувають до них "тільки пошану та захоплення".

Разом із тим Маркл розкритикував Гаррі та Меган за те, що вони не взяли з собою Арчі та Лілібет, коли відвідали королеву на початку цього місяця перед Іграми нескорених у Гаазі, Нідерланди:

"Приїзд без дітей був для королеви черговим ляпасом. Це було дуже грубо і неправильно. У цьому немає жодного сенсу... Я не знаю, Меган це чи Гаррі, але королева повинна мати повне право бачити своїх правнуків, а я повинен мати право бачити своїх онуків. Так що, якщо вони з'являться, я сподіваюся, вони привезуть дітей".

На запитання, чи він упевнений, що герцоги Сассекські прилетять на святкування ювілею королеви, Томас відповів:

"У мене таке відчуття, що якщо вони дізнаються, що я приїду, вони не приїдуть. Але якщо вони прийдуть, я хотів би зв'язатися з ними, поговорити з ними і спробувати з'ясувати, що трапилося і як ми можемо це виправити. Я не бачу, щоб це відбувалося. Але я хотів би спробувати".

Чоловік учергове пройшовся по зятю, який не хоче вирушити до Лондона через побоювання за свою безпеку:

"Я думаю, що це смішно. Він знає, яка безпека у нього буде. Він у повній безпеці в цій ситуації. Так що я не розумію, що він каже, і я так мало поважаю цю людину. Я думаю, що він ідіот… Він як дитина, він слідує за моєю дочкою, як дитина, він не чоловік, ви можете сказати мені, що він був в армії, але я не можу в це повірити.. У нього є брат, справжній чоловік і батько. Але я не думаю, що Гаррі колись виросте".

Раніше Томас Маркл говорив, коли перестане нападати на ЗМІ на свою дочку. Він також погрожував їй судом, якщо та не дозволить йому бачити онуків.