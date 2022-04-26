Отец Меган Маркл собрался на Платиновый юбилей королевы и назвал принца Гарри идиотом

Томас Маркл не перестает критиковать своего зятя, а также родную дочь, при этом верит в то, что их примирение все еще возможно.

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77-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, заявил, что намерен посетить Великобританию в июне, когда страна будет праздновать Платиновый юбилей королевы. Об этом он заявил в интервью Дэну Вуттону на GB News.

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По его словам, он хочет в Лондоне попытаться помириться с дочерью Меган и впервые встретиться с принцем Гарри и своими внуками Арчи и Лилибет. Как известно, на свадьбе пары в 2018 году мужчина не присутствовал из-за операции на сердце, а также скандала с фотографиями.

"Я с нетерпением жду этого визита. Я собираюсь проявить уважение к королеве и убедиться, что она понимает, что вся моя семья уважает монарха и членов королевской семьи. Мы восхищаемся ими и хотим, чтобы они знали, что мы относимся к ним так же, как и к Англии. Я хотел бы встретиться с принцем Чарльзом и поблагодарить его за то, что он провел мою дочь под венец, а также поговорить с ним, потому что я думаю, что теперь у нас много общего. Нас обоих в значительной степени преследуют наши дети. Так что да, мне было бы очень приятно поговорить с ним. Если это возможно, это было бы здорово", – заявил Маркл.

Он добавил, что обращался ко всем членам королевской семьи перед визитом, чтобы сообщить им, что у него и его семьи ничего плохого в отношении их, и они испытывают к ним "только уважение и восхищение".

Вместе с тем Маркл раскритиковал Гарри и Меган за то, что они не взяли с собой Арчи и Лилибет, когда посетили королеву в начале этого месяца перед Играми непокоренных в Гааге (Нидерланды:

"Приезд без детей был для королевы очередной пощечиной. Это было очень грубо и неправильно. В этом нет никакого смысла… Я не знаю, Меган это или Гарри, но королева должна иметь полное право видеть своих правнуков, а я должен иметь право видеть своих внуков. Так что, если они появятся, я надеюсь, они привезут детей".

На вопрос, уверен ли он, что герцоги Сассекские прилетят на празднование юбилея королевы, Томас ответил:

"У меня такое чувство, что если они узнают, что я приеду, они не приедут. Но если они придут, я бы хотел связаться с ними, поговорить с ними и попытаться выяснить, что случилось, и как мы можем это исправить. Я не вижу, чтобы это происходило. Но я определенно хотел бы попробовать".

Мужчины в очередной раз прошелся по зятю, который не хочет отправиться в Лондон из-за опасений за свою безопасность:

"Я думаю, что это смешно. Он знает, какая безопасность у него будет. Он в полной безопасности в этой ситуации. Так что я не понимаю, что он говорит, и я так мало уважаю этого человека. Я думаю, что он идиот… Он как ребенок. Он следует за моей дочерью, как ребенок. Он не мужчина. Вы можете сказать мне, что он был в армии, но я не могу в это поверить. Я думаю, что он, своего рода, слабак и всегда им будет. У него есть брат, настоящий мужчина и отец.. Но я не думаю, что Гарри когда-нибудь вырастет".

Ранее Томас Маркл говорил, когда перестанет нападать в СМИ на свою дочь. Он также пригрозил ей судом, если та не позволит ему видеть внуков.