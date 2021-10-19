Отец Меган Маркл рассказал, когда перестанет подрывать репутацию дочери
Ранее Томас Маркл не раз делал скандальные заявления в адрес дочери, обвиняя ту в черствости и в том, что она отреклась от своей семьи.
77-летний отец герцогини Сассекской Томас Маркл продолжает критиковать свою дочь, раздавая скандальные интервью, которые бьют по репутации жены принца Гарри, сообщает Daily Mail.
Совсем недавно он призвал Меган Маркл повзрослеть и заявил, что она "в значительной степени отреклась от обеих сторон своей семьи" после того, как встретила принца Гарри четыре года назад. Томас Маркл обвинил Меган в меркантильности, попутно зацепив и ее супруга.
Мужчина, который сейчас на пенсии и живет в Росарито (Мексика), считает, что готовящаяся к выпуску новая книга Гарри должна называться "В поисках денег", поскольку биография пары, выпущенная в прошлом году, называлась "В поисках свободы".
Когда в эфире программы "Доброе утро, Британия" на канале ITV его спросили, были ли телеинтервью единственным способом общения с Меган, он ответил:
"Я совершенно ясно дал понять, что пока я не получу от нее ответа, пока она не заговорит со мной, я буду продолжать делать это. Я буду выступать на шоу как минимум месяц, и рано или поздно она заговорит со мной. Это слишком по-детски, это отчасти глупо, пора поговорить друг с другом, мы семья. Дети будут расти, не зная, что у них две семьи. Сейчас это больше, чем я и моя дочь, это я и моя дочь, ее муж и двое детей, так что пора что-то делать. Пора поговорить".
Как известно, Томас Маркл ни разу не видел своих внуков Арчи и Лилибет. Он даже грозился, что подаст в суд, если Меган не позволит ему увидеть детей.
Он уверяет, что раньше его дочь не была такой, но с появлением в ее жизни Гарри все изменилось.
На вопрос, общается ли со своей бывшей женой Дорией Рэгланд, мистер Маркл сказал:
"Я пробовал несколько раз, я даже не знаю, где сейчас ее мать, я не думаю, что она в Лос-Анджелесе. Я пытался связаться с ней".
Полгода назад Томас Маркл рассказывал журналистам, что уже "сто раз просил прошения у дочери", а также назвал имя человека, виновного в его противостоянии с Меган.