Отец Меган Маркл назвал имя виновного в его новых распрях с дочерью (видео)

Мужчина уверен, что телеведущая активно использует его дочь и ее мужа в своих целях.

76-летний тесть принца Гарри, отец его жены Меган Томас Маркл набросился на телеведущую Опру Уинфри из-за скандального интервью, которое вышло в марте этого года, пишет Page Six.

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Мужчина, который на протяжении многих лет находился вдали от Меган, теперь обвиняет Уинфри в том, что она «использовала» герцогов Сассекских для продвижения своей карьеры.

«Например, Опра Уинфри, я думаю, что Опра Уинфри играет Гарри и Меган. Я думаю, что она использует их, чтобы налаживать круг общения и строить свои новые шоу. Я думаю, она использует в своих интересах очень ослабленного мужчину и заставляет его говорить то, что не следует говорить по телевидению», – заявил он в новом интервью "60 минут Австралия".

Во время беседы Меган и Гарри предъявили дворцу многочисленные претензии, включая обвинения в расизме и о том, что просьбы Меган о помощи в связи с психологическими проблемами остались без ответа до того, как в прошлом году они покинули свои должности старших членов королевской семи и уехали в США.

После того интервью Гарри снова поговорил с Опрой в их новом совместном шоу на Apple TV + "Я, которого ты не видишь" о своих глубоко личных проблемах после смерти его матери, принцессы Дианы в 1997 году.

"Я был готов пить, я был готов принимать наркотики, я был готов попробовать и сделать то, что заставляло меня чувствовать легче", – признался он.

Ранее Томас Маркл в очередной раз попросил прощения у дочери, заявив, что очень сожалеет о всем, произошедшем между ними. По его словам, он очень хочет подержать в руках внучку Лилибет Диану, которая родилась 4 июня, тем более, что живет всего в 70 милях от Монтесито.