"Я делал это сто раз": Отец Меган Маркл снова взмолился о прощении у дочери

В грядущем интервью Томас Маркл поделится со зрителями очередной порцией информации о жене принца Гарри, в том числе и жалобами на нее.

76-летний отец герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что он будет разочарован, если ему не удастся подержать на руках свою внучку Лилибет Диану, родившуюся 4 июня. По его словам, он очень хотел бы поговорить с дочерью, тем более, что мужчина живет всего в 70 милях (113 км) от особняка Меган в Монтесито.

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Маркл, который живет в Мексике, дал эксклюзивное интервью для 60 Minutes, которое выйдет в эфир в воскресенье, и снова пожаловался, что уже три года после того, как Меган вышла замуж за принца Гарри, она не желает общаться с ним, подчеркнув, что не понимает, почему их "прекрасные отношения" потерпели крах.

С рождением дочери Гарри и Меган Лилибет Томас выразил надежду, что у него все же получится помириться с родственниками.

В разговоре с репортером Томом Стейнфортом Томас Маркл отметил:

"Я делал ошибки. Я сто раз извинялся за это".

[ + – ] Меган Маркл с отцом Томасом и матерью Дорией Регланд Фото: Chanel 5

У Томаса Маркла были натянутые отношения со своей дочерью с момента королевской свадьбы, когда Меган призналась Опре Уинфри, что ее отец "предал" ее, и ей «было трудно примириться» с ним. Еще в марте он отрицал ее претензии, прежде чем назвал своего зятя Гарри "сопливым" и обвинил его в том, что он не смог должным образом поддержать его дочь, когда она была склонна к суициду.

"Это действительно расстроило меня, как я уже сказал, ей было бы легко связаться со мной, с любым другим членом ее семьи, которых, как она утверждает, она не знает", — заявил он в эфире программы "Доброе утро, Британия".

Отношения отца и дочери расстроились после того, как Маркл якобы за $140 тысяч продал прессе постановочные фото, где с него снимают мерки для костюма на свадьбу дочери, и он с тоской смотрит фото принца Гарри и его невесты, изображая из себя брошенного детьми человека. Когда снимки вышли в СМИ, в Букингемсом дворце не на шутку разозлились таким спекуляциям, а Меган с тех пор прекратила всяческие контакты с отцом, чтобы он снова не рассказал СМИ чего-то лишнего.

Пока дочь молчит, Томас продолжает раздавать интервью, в которых достается и ей, и ее супругу. Так, Маркл сказал, что он "никогда не играл в бильярд и не одевался, как Гитлер, как Гарри".

Он неоднократно критиковал решение своей дочери отказаться от встречи или разговора с ним: "Самая большая проблема здесь в том, что она в значительной степени опозорила всю свою семью", – отметил он в интервью телеканалу ITV в Великобритании.

При этом он все же не прекращает попыток наладить связь.

"Я хотел бы сказать еще раз. Прошу прощения за то, что я сделал. Но я пытался помириться с ней. Я сейчас всего в 70 милях отсюда. Я никогда не переставал любить ее. Я не согласен со всем, что делают мои дети. Но я всегда буду любить их. И я, конечно, люблю Меган", – утверждает Томас Маркл.

В январе этого года стало известно, что отец Меган Маркл обирается снять документальный фильм о себе и своей дочери. По его словам, в фильм войдут кадры из домашнего видео, а также фото его дочери, которые никто раньше никогда не видел. Свою работу публике Томас Маркл планирует представить до конца 2021 года.

Ранее Меган Маркл подала иск против The Mail on Sunday в Высокий суд Лондона из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе. Однако он выразил готовность дать показания против дочери, чтобы помочь СМИ выстроить защиту в суде.