"Я робив це сто разів": Батько Меган Маркл знову почав благати про прощення в дочки

У прийдешньому інтерв'ю Томас Маркл поділиться з глядачами черговою порцією інформації про дружину принца Гаррі, у тому числі і скаргами на неї.

76-річний батько герцогині Сассекської Томас Маркл заявив, що він буде розчарований, якщо йому не вдасться потримати на руках свою внучку Лілібет Діану, яка народилася 4 червня. За його словами, він дуже хотів би поговорити з дочкою, тим більше, що чоловік живе всього за 70 миль (113 км) від особняка Меган у Монтесіто.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Маркл, який живе в Мексиці, дав ексклюзивне інтерв'ю для 60 Minutes, яке вийде в ефір у неділю, і знову поскаржився, що вже три роки після того, як Меган вийшла заміж за принца Гаррі, вона не бажає спілкуватися з ним, підкресливши, що не розуміє, чому їхні "прекрасні відносини" зазнали краху.

З народженням дочки Гаррі і Меган Лілібет Томас висловив надію, що в нього все ж вийде помиритися з родичами.

У розмові з репортером Томом Стейнфортом Томас Маркл зазначив:

"Я робив помилки. Я сто разів просив вибачення за це".

[ + – ] Меган Маркл з батьком Томасом і матір'ю Дорією Регланд Фото: Chanel 5

У Томаса Маркля були натягнуті стосунки зі своєю дочкою з моменту королівського весілля, коли Меган зізналася Опрі Вінфрі, що батько "зрадив" її, і їй «було важко примиритися» з ним. Ще в березні він заперечував її претензії, перш ніж назвав свого зятя Гаррі "сопливим" і звинуватив його в тому, що він не зміг належним чином підтримати його дочку, коли вона була схильна до суїциду.

"Це дійсно засмутило мене, як я вже сказав, їй було б легко зв'язатися зі мною, з будь-яким іншим членом її сім'ї, яких, як вона стверджує, вона не знає", — заявив він в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє".

Відносини батька і доньки погіршилися після того, як Маркл нібито за $ 140 тисяч продав пресі постановочні фото, де з нього знімають мірки для костюма на весілля дочки, і він з тугою дивиться на фото принца Гаррі та його нареченої, зображуючи із себе кинутого дітьми чоловіка. Коли знімки вийшли в ЗМІ, у Букінгемському палаці не на жарт розлютилися через такі спекуляції, а Меган з тих пір припинила всілякі контакти з батьком, щоб він знову не сказав ЗМІ чогось зайвого.

Поки дочка мовчить, Томас продовжує роздавати інтерв'ю, у яких дістається і їй, і її чоловікові. Так, Маркл сказав, що він "ніколи не грав у більярд і не одягався, як Гітлер, як Гаррі".

Він неодноразово критикував рішення своєї дочки відмовитися від зустрічі або розмови з ним: "Найбільша проблема тут у тому, що вона значною мірою зганьбила всю свою сім'ю", — зазначив він в інтерв'ю телеканалу ITV у Великобританії.

При цьому він усе ж не припиняє спроб налагодити зв'язок.

"Я хотів би сказати ще раз. Прошу вибачення за те, що я зробив. Але я намагався помиритися з нею. Я зараз усього за 70 миль звідси. Я ніколи не переставав любити її. Я не згоден з усім, що роблять мої діти. Але я завжди буду любити їх. І я, звичайно, люблю Меган", — стверджує Томас Маркл.

У січні цього року стало відомо, що батько Меган Маркл збирається зняти документальний фільм про себе і свою дочку. За його словами, у фільм увійдуть кадри з домашнього відео, а також фото його дочки, які ніхто раніше ніколи не бачив. Свою роботу публіці Томас Маркл планує представити до кінця 2021 року.

Раніше Меган Маркл подала позов проти The Mail on Sunday до Високого суду Лондона через недостовірні заяви про неї і її батька Томаса. Однак, він висловив готовність дати свідчення проти доньки, щоб допомогти ЗМІ вибудувати захист у суді.