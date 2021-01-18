Отец Меган Маркл снимет фильм о своей жизни с дочерью

Тесть принца Гарри намерен выпустить документальную картину до конца 2021 года.

76-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, собирается снять документальный фильм о себе и своей дочери, о чем он рассказал в инетрвью изданию The Sun.

"Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем – моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера", – коротко пересказал план будущей картины мужчина.

По его словам, в фильм войдут кадры из домашнего видео, а также фото его дочери, которые никто раньше никогда не видел. Свою работу публике Томас Маркл планирует представить до конца 2021 года.

Маркл-старший, который сейчас живет в Мексике, не общается со своей дочерью. Однако это не мешает ему зарабатывать на ее имени. Он раздает интервью и провоцирует новые скандалы. Так, в прошлом году в документальном фильме канала Channel 5 он подробно рассказал о разрыве отношений с дочерью.

Меган жила с отцом с 11 до 18 лет. Томас утверждал, что платил за ее обучение в школе и колледже. Отношения испортились якобы после того, как в 2018 году он не смог присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри из-за экстренной операции на сердце. Он также ни разу не видел внука Арчи.

Общаясь с прессой, отец герцогини утверждал, что она вместе с мужем, принцем Гарри , говорила о нем "грязные вещи", потому о возобновлении общения между родственниками речи быть не может. А в фильме "Томас Маркл: Моя история" он сказал, что был разочарован решением Меган и Гарри отречься от обязанностей старших членов королевской семьи.

Ранее Меган Маркл подала иск против The Mail on Sunday в Высокий суд Лондона из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе. Однако он выразил готовность дать показания против дочери, чтобы помочь СМИ выстроить защиту в суде. Меган проиграла суд и согласилась оплатить более 87 тысяч долларов в качестве судебной издержки.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл всерьез задумались над тем, чтобы уйти из соцсетей. Они перестали обновлять свой официальный Instagram, который вели как члены королевской семи, а теперь планируют отказаться и от своих аккаунтов в Twitter и Facebook.