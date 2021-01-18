Батько Меган Маркл зніме фільм про своє життя з дочкою

Тесть принца Гаррі має намір випустити документальний фільм до кінця 2021 року.

76-річний Томас Маркл, батько герцогині Сассекської Меган Маркл, збирається зняти документальний фільм про себе і своєю дочку, про що він розповів в інетрвью виданню The Sun.

"Все починається з мого життя, моєї сім'ї, моєї любові до театру і телебаченню, і того, як я до цього прийшов. Потім — моє життя з Меган, дорослішання, її шкільні роки, поки вона не пішла в коледж, і коли почалася її кар'єра ", — коротко переказав план майбутньої картини чоловік.

За його словами, у фільм увійдуть кадри з домашнього відео, а також фото його дочки, які ніхто раніше ніколи не бачив. Свою роботу публіці Томас Маркл планує представити до кінця 2021 року.

Маркл-старший, який зараз живе в Мексиці, не спілкується зі своєю дочкою. Однак це не заважає йому заробляти на її імені. Він роздає інтерв'ю і провокує нові скандали. Так, в минулому році в документальному фільмі каналу Channel 5 він докладно розповів про розрив відносин з дочкою.

Меган жила з батьком з 11 до 18 років. Томас стверджував, що платив за її навчання в школі і коледжі. Відносини зіпсувалися нібито після того, як в 2018 році він не зміг бути присутнім на її весіллі з принцом Гаррі через екстренну операцію на серці. Він також жодного разу не бачив онука Арчі.

Спілкуючись з пресою, батько герцогині стверджував, що вона разом з чоловіком, принцом Гаррі, говорила про нього "брудні речі", тому про відновлення спілкування між родичами мови бути не може. А в фільмі "Томас Маркл: Моя історія" він сказав, що був розчарований рішенням Меган і Гаррі відректися від обов'язків старших членів королівської сім'ї.

Раніше Меган Маркл подала позов проти The Mail on Sunday до Високого суду Лондона через недостовірні заяви про неї і її батька Томаса. Однак він висловив готовність дати свідчення проти доньки, щоб допомогти ЗМІ вибудувати захист в суді. Меган програла суд і погодилася сплатити понад 87 тисяч доларів у якості судової витрати.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл всерйоз задумалися над тим, щоб піти з соцмереж. Вони перестали оновлювати свій офіційний Instagram, який вели як члени королівської семи, а тепер планують відмовитися і від своїх акаунтів на Twitter і Facebook.