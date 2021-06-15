Батько Меган Маркл назвав ім'я винного в його нових чварах з дочкою (відео)

Чоловік упевнений, що телеведуча активно використовує його дочку та її чоловіка у своїх цілях.

76-річний тесть принца Гаррі, батько його дружини Меган, Томас Маркл накинувся на телеведучу Опру Вінфрі через скандальне інтерв'ю, яке вийшло в березні цього року, пише Page Six.

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Чоловік, який протягом багатьох років перебував далеко від Меган, тепер звинувачує Вінфрі в тому, що вона «використовувала» герцогів Сассекських для просування своєї кар'єри.

«Наприклад, Опра Вінфрі, я думаю, що Опра Вінфрі грається Гаррі і Меган. Я думаю, що вона використовує їх, щоб налагоджувати коло спілкування і будувати свої нові шоу. Я думаю, вона використовує у своїх інтересах дуже ослабленого чоловіка і змушує його говорити те, чого не варто говорити по телебаченню», — заявив він у новому інтерв'ю "60 хвилин Австралія".

Під час бесіди Меган і Гаррі пред'явили палацу численні претензії, включаючи звинувачення в расизмі і про те, що прохання Меган про допомогу у зв'язку з психологічними проблемами залишилися без відповіді до того, як у минулому році вони покинули свої посади старших членів королівської родини і поїхали в США.

Після того інтерв'ю Гаррі знову поговорив з Опрою в їхньому новому спільному шоу на Apple TV + "Я, якого ти не бачиш" про свої глибоко особисті проблеми після смерті його матері, принцеси Діани в 1997 році.

"Я був готовий пити, я був готовий приймати наркотики, я був готовий спробувати і зробити те, що змушувало мене відчувати себе легше", — зізнався він.

Раніше Томас Маркл вчергове попросив вибачення у дочки, заявивши, що дуже шкодує про все, що сталося між ними. За його словами, він дуже хоче потримати в руках внучку Лілібет Діану, яка народилася 4 червня, тим більше, що живе всього за 70 миль від Монтесіто.