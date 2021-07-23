Отец Меган Маркл собрался подать на нее в суд из-за внуков

Отец герцогини Сассекской, не добившись от дочери разрешения видеться с внуком и внучкой, решил сделать это через суд.

77-летний Томас Маркл, тесть принца Гарри и отец его супруги Меган, намерен через суд добиться разрешения видеть своих внуков – двухлетнего Арчи и Лилибет Диану, которая появилась на свет 4 июня этого года. Об этом он заявил в комментарии Fox News.

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"Я буду подавать прошение в суд Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем", – подчеркнул мужчина и высказал надежду, что королева Елизавета II и другие члены королевской семьи не будут "наказывать" его внуков за "плохое поведение" герцога и герцогини Сассекских.

"Арчи и Лили – маленькие дети. Это не политика. Это не пешки. Они не являются частью игр, и они также члены королевской семьи и имеют соответствующие права, как и их другие родственники", – добавил Маркл-старший.

Он также раскритиковал недавнее объявление о том, что принц Гарри выпустит мемуары в 2022 году:

"Гарри особо нечего сказать. После трех сеансов с психиатрами и Опрой Уинфри я не знаю, что он еще может рассказать".

Как известно, Меган перестала общаться с отцом после того, как он продал прессе постановочные фото накануне ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.

"Я смотрю на Арчи, думаю об этом ребенке и искренне не могу представить, что делаю что-либо, чтобы намеренно причинить боль моему ребенку. Я не могу себе этого представить, поэтому мне трудно с этим примириться", – откровенничала американка в марте во время интервью Опре Уинфри, описывая свои натянутые отношения с отцом.

Однако сам Томас Маркл, похоже, не намерен оставлять дочь в покое. Он продолжает раздавать интервью, в которых обвиняет ее в черствости, просит прощения и снова разражается новыми претензиями. А недавно досталось и Опре Уинфри, которую мужчина обвинил в том, что она "использовала" герцогов Сассекских для продвижения своей карьеры и еще больше увеличила пропасть между ним и дочерью.

В январе отец Меган заявил, что собирается снимать документальный фильм, где расскажет о себе и дочери. В фильм он обещал добавить кадры домашнего видео, а также снимки герцогини, которые раньше никто никогда не видел. Представить картину он планирует до конца 2021 года.