Батько Меган Маркл зібрався подати на неї в суд через онуків

Батько герцогині Сассекської, не отримавши від дочки дозволу бачитися з онуком та онукою, вирішив зробити це через суд.

77-річний Томас Маркл, тесть принца Гаррі і батько його дружини Меган, має намір через суд домогтися дозволу бачити своїх онуків — дворічного Арчі і Лілібет Діану, яка зʼявилася на світ 4 червня цього року. Про це він заявив у коментарі Fox News.

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"Я буду подавати прохання в суд Каліфорнії про право бачитися з моїми внуками в найближчому майбутньому", — підкреслив чоловік і висловив надію, що королева Єлизавета II та інші члени королівської родини не будуть "карати" його онуків за "погану поведінку" герцога і герцогині Сассекських.

"Арчі і Лілі — маленькі діти. Це не політика. Це не пішаки. Вони не є частиною ігор, і вони також члени королівської сімʼї та мають відповідні права, як і їхні інші родичі", — додав Маркл-старший.

Він також розкритикував недавнє оголошення про те, що принц Гаррі випустить мемуари у 2022 році:

"Гаррі особливо нічого сказати. Після трьох сеансів з психіатрами і Опрою Вінфрі я не знаю, що він ще може розповісти".

Як відомо, Меган перестала спілкуватися з батьком після того, як він продав пресі постановочні фото напередодні її весілля з принцом Гаррі у 2018 році.

"Я дивлюся на Арчі, думаю про цю дитину і щиро не можу уявити, що роблю щось, щоб навмисно заподіяти біль моїй дитині. Я не можу собі цього уявити, тому мені важко з цим змиритися", — була відвертою американка в березні під час інтервʼю Опрі Вінфрі, описуючи свої натягнуті відносини з батьком.

Однак, сам Томас Маркл, схоже, не має наміру залишати дочку в спокої. Він продовжує роздавати інтервʼю, у яких звинувачує її в черствості, просить вибачення і знову вибухає новими претензіями. А нещодавно дісталося і Опрі Вінфрі, яку чоловік звинуватив у тому, що вона "використала" герцогів Сассекських для просування своєї карʼєри і ще більше збільшила прірву між ним і дочкою.

У січні батько Меган заявив, що збирається знімати документальний фільм, де розповість про себе і дочку. У фільм він обіцяв додати кадри домашнього відео, а також знімки герцогині, які раніше ніхто ніколи не бачив. Представити картину він планує до кінця 2021 року.