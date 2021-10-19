Батько Меган Маркл розповів, коли перестане підривати репутацію дочки
Раніше Томас Маркл не раз робив скандальні заяви на адресу дочки, звинувачуючи ту в черствості і в тому, що вона зреклася своєї сім'ї.
77-річний батько герцогині Сассекської Томас Маркл продовжує критикувати свою дочку, роздаючи скандальні інтерв'ю, які б'ють по репутації дружини принца Гаррі, повідомляє Daily Mail.
Зовсім недавно він закликав Меган Маркл подорослішати і заявив, що вона "значною мірою відреклася від обох сторін своєї сім'ї" після того, як зустріла принца Гаррі чотири роки тому. Томас Маркл звинуватив Меган у меркантильності, попутно зачепивши і її чоловіка.
Чоловік, який зараз на пенсії і живе в Розаріто (Мексика), вважає, що нова книга Гаррі, яка готується до випуску, повинна називатися "У пошуках грошей", оскільки біографія пари, випущена в минулому році, називалася "У пошуках свободи".
Коли в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє" на каналі ITV його запитали, чи були телеінтерв'ю єдиним способом спілкування з Меган, він відповів:
"Я абсолютно ясно дав зрозуміти, що поки я не отримаю від неї відповіді, поки вона не заговорить зі мною, я буду продовжувати робити це. Я буду виступати на шоу як мінімум місяць, і рано чи пізно вона заговорить зі мною. Це занадто по-дитячому, це частково нерозумно, пора поговорити одне з одним, ми сім'я. Діти будуть рости, не знаючи, що в них дві сім'ї. Зараз це більше, ніж я і моя дочка, це я і моя дочка, її чоловік і двоє дітей, тому пора щось робити. Пора поговорити".
Як відомо, Томас Маркл ні разу не бачив своїх онуків Арчі і Лілібет. Він навіть погрожував, що подасть до суду, якщо Меган не дозволить йому побачити дітей.
Він запевняє, що раніше його дочка не була такою, але з появою в її житті Гаррі все змінилося.
На запитання, чи спілкується зі своєю колишньою дружиною Дорією Регланд, містер Маркл сказав:
"Я пробував кілька разів, я навіть не знаю, де зараз її мати, я не думаю, що вона в Лос-Анджелесі. Я намагався зв'язатися з нею".
Пів року тому Томас Маркл розповідав журналістам, що вже "сто разів просив вибачення в дочки", а також назвав ім'я людини, винної в його протистоянні з Меган.