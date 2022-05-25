Отец Меган Маркл срочно госпитализирован

Из-за проблем со здоровьем Томас Маркл пропустит Платиновый юбилей королевы.

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77-летний Томас Маркл, отец жены принца Гарри, попал в больницу с подозрением на серьезный инсульт, сообщает Daily Mail. Его доставили каретой скорой помощи в клинику в Чула-Виста, штат Калифорния, которая расположена всего в нескольких часах езды от дома Меган и Гарри в Монтесито.

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За неделю до того, как должен был лететь в Лондон на Платиновый юбилей королевы, Томас Маркл перестал разговаривать, а также у него наблюдалось высокое давление.

До того, как его переправили в США, мужчину увезли в больницу Тихуаны в Мексике. Он был в кислородной маске, его сопровождали два медика. Томаса Маркла сопровождал его сын, Томас-младший, а дочь Саманта прилетела в клинику со своего дома во Флориде.

"Мой отец выздоравливает в больнице. Мы просим о конфиденциальности для семьи, для его здоровья и благополучия. Ему просто нужен покой и отдых. Мы молимся. Ему просто нужно немного от дохнуть", – заявила она в комментарии журналистам.

О том, проведывала ли отца в больнице Меган, информации нет. Между бывшей актрисой и ее отцом возникли отчужденные отношения после того, как выяснилось, что отставной директор по свету инсценировал фотографии папарацци перед ее королевской свадьбой с принцем Гарри. Они не общаются с 2018 года. Томас Маркл не присутствовал на ее свадьбе, поэтому под венец американку повел принц Чарльз.

Из-за состояния здоровья Томас Маркл пропустит торжества по случаю Платинового юбилея королевы в Лондоне, на которых намеревался присутствовать. Он также собирался дать интервью местным телеканалам, а также исполнить свое давнее желание и посетить Виндзорский замок. Кроме того, мужчина хотел встретиться с Гарри и Меган, которые будут присутствовать вместе со своим трехлетним сыном Арчи и 11-месячной дочерью Лилибет.

Напомним, Томас Маркл обозвал принца Гарри идиотом, а также рассказал, когда перестанет подрывать репутацию своей дочери.