"Относился, как к принцессе". Отец Меган Маркл хочет помириться с дочерью

Мужчина вспомнил, как дочь не позвонила ему после инфаркта.

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78-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган, планирует помириться с дочерью. Об этом сообщает Sunday Мирror.

Скандальный отец супруги принца Гарри хочет наладить отношения с дочерью. По словам мужчины, после похорон королевы Великобритании Елизаветы II он снова хочет вернуть нормальное общение с наследницей.

"Мы вместе смотрели видео с похорон королевы. Меня переполняли эмоции", — признался отец жены королевского внука.

[ + – ] Меган Маркл с отцом Фото: Chanel 5

В частности, 78-летний мужчина обратился к своей звездной дочери и отметил, что всегда относился к ней, как к принцессе.

"Папа всегда относился к тебе, как к принцессе, поэтому заслуживает внимания. Ты не позвонила по телефону, когда у меня был инфаркт или инсульт, но сделать это никогда не поздно", — сказал скандальный отец герцогини.

После свадьбы с королевским внуком американская актриса Меган Маркл перестала общаться со своей семьей, поскольку те пытались на волне популярности извлечь свою выгоду. Томас Маркл часто давал откровенные интервью и показывал архивные редкие кадры маленькой Сассекской герцогини.

[ + – ] Меган Маркл с отцом

Напомним, в конце весны 2022 отца Меган Маркл срочно госпитализировали в больницу.

Также Фокус писал о том, когда 78-летний Томас Маркл перестанет подрывать репутацию дочери.