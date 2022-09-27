Хотіла діадему та білу сукню. Меган Маркл посварилася з королевою Єлизаветою прямо перед весіллям
Підготовка до королівського весілля у 2018 далася дуже важко британській монархині.
У дружини принца Гаррі Меган Маркл та покійної королеви Великобританії Єлизавети ІІ були різноголосся ще до весілля герцогів Сассекських. Про це пише Daily Mail.
У книзі The New Royals Кеті Ніколл розкриваються нові скандальні деталі щодо стосунків американської акторки та британських роялів. Цього разу стало відомо, що під час підготовки до весілля з королівським онуком у травні 2018 Меган Маркл поводила себе доволі грубо, що не подобалося бабусі нареченого.
Зокрема герцогиня Сассекська зверхньо спілкувалася з поставниками страв, які не виконали прохання нареченої організувати стіл вегетаріанських страв. Під час дегустації Меган Маркл відчула смак яєць, то ж почала сваритися з кулінарами. Почутий діалог майбутньої дружини онука не сподобався королеві Єлизаветі ІІ.
"Меган, у цій родині ми так з людьми не розмовляємо", — вичитала акторку британська монархиня.
Проте королева Єлизавета сперечалася не лише з невісткою свого сина, принца Чарльза, а й кілька разів посварилася з онуком.
"Підготовка до весілля була справді дуже важкою для королеви. Вона була дуже засмучена тим, як Гаррі поводив себе", — зазначається у книзі. Після цього стосунки британського монарха та її онука різко погіршилися.
Іншим приводом для суперечки став колір весільного наряду. Королева Єлизавета наполягала, аби Меган Маркл надягла у важливий день світлу сукню, проте не білу, оскільки це був не перший шлюб для американської акторки. Проте герцогиня Сассекська не послухала королеву.
"Вона вважала, що, якщо ви вже були одружені, у день весілля ви повинні надягнути світлий, але не білий наряд", — зазначає автор книги, навівши в приклад образ Камілли Паркер-Боулз в день весілля з принцом (уже королем) Чарльзом.
Окрім цього, обраниця королівського онука вимагала на весілля терміново дістати їй діадему королеви Марії. Проте завідувачка королівськими прикрасами відповіла відмовою на прохання нареченої. Після цього принц Гаррі посварився з прислугою, про що одразу дізналася його бабуся. То ж королева швидко "поставила онука на місце".
Нагадаємо, Меган Маркл планувала стати зіркою масштабу Бейонсе у Великобританії.
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