Хотіла діадему та білу сукню. Меган Маркл посварилася з королевою Єлизаветою прямо перед весіллям

Підготовка до королівського весілля у 2018 далася дуже важко британській монархині.

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У дружини принца Гаррі Меган Маркл та покійної королеви Великобританії Єлизавети ІІ були різноголосся ще до весілля герцогів Сассекських. Про це пише Daily Mail.

У книзі The New Royals Кеті Ніколл розкриваються нові скандальні деталі щодо стосунків американської акторки та британських роялів. Цього разу стало відомо, що під час підготовки до весілля з королівським онуком у травні 2018 Меган Маркл поводила себе доволі грубо, що не подобалося бабусі нареченого.

Зокрема герцогиня Сассекська зверхньо спілкувалася з поставниками страв, які не виконали прохання нареченої організувати стіл вегетаріанських страв. Під час дегустації Меган Маркл відчула смак яєць, то ж почала сваритися з кулінарами. Почутий діалог майбутньої дружини онука не сподобався королеві Єлизаветі ІІ.

"Меган, у цій родині ми так з людьми не розмовляємо", — вичитала акторку британська монархиня.

[ + – ] Королева Єлизавета, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Проте королева Єлизавета сперечалася не лише з невісткою свого сина, принца Чарльза, а й кілька разів посварилася з онуком.

"Підготовка до весілля була справді дуже важкою для королеви. Вона була дуже засмучена тим, як Гаррі поводив себе", — зазначається у книзі. Після цього стосунки британського монарха та її онука різко погіршилися.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл у день весілля

Іншим приводом для суперечки став колір весільного наряду. Королева Єлизавета наполягала, аби Меган Маркл надягла у важливий день світлу сукню, проте не білу, оскільки це був не перший шлюб для американської акторки. Проте герцогиня Сассекська не послухала королеву.

"Вона вважала, що, якщо ви вже були одружені, у день весілля ви повинні надягнути світлий, але не білий наряд", — зазначає автор книги, навівши в приклад образ Камілли Паркер-Боулз в день весілля з принцом (уже королем) Чарльзом.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Окрім цього, обраниця королівського онука вимагала на весілля терміново дістати їй діадему королеви Марії. Проте завідувачка королівськими прикрасами відповіла відмовою на прохання нареченої. Після цього принц Гаррі посварився з прислугою, про що одразу дізналася його бабуся. То ж королева швидко "поставила онука на місце".

Нагадаємо, Меган Маркл планувала стати зіркою масштабу Бейонсе у Великобританії.

Також Фокус писав про публічне повернення батька Меган Маркл.