Гвінет Пелтроу показала свій шикарний будинок по сусідству з Меган Маркл та принцом Гаррі

Акторка обставила свій будинок у мінімалістичному стилі та зробила ставку на природне світло

49-річна акторка Гвінет Пелтроу пустила журналістів у свій шикарний будинок у Монтесіто, Каліфорнія, розташований по сусідству з маєтками таких зірок, як Опра Вінфрі, Меган Маркл та принц Гаррі. Про це пише Architectural Digest.

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Гвінет та її чоловік, продюсер Бред Фелчак придбали будинок у Монтесіто за 5 мільйонів доларів у 2017 році. І з того часу акторка перебудувала його повністю. Вона зізналася, що дизайном займалася вона сама та її подруга, дизайнерка інтер'єрів Бригітта Романек.

А надихалася вона Лондоном, у якому жила, коли була одружена з Крісом Мартіном із Coldplay.

Так що будинок нагадує швидше маєток із англійського села, ніж каліфорнійський особняк. До речі, сусідами Гвінет у Монтесіто є принц Гаррі та Меган Маркл, Опра Вінфрі та Еллен Дедженерес.

У будинку Гвінет привертає увагу шикарна вітальня-їдальня з розмальованими стінами, величезна кухня, де вона готує для своїх дітей "спагеті з лимонним пармезаном і соусом маринару", а також власний спа-центр, у якому є душова система вартістю 30 тисяч доларів.

[ + – ] Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак Фото: Architectural Digest

На його створення акторка надихалася модним паризьким спа-салоном під назвою Bain de la Marais.

А на кухні є навіть мармурова барна стійка, якою, зізнається Гвінет, вона користується не надто часто.

"Цього року я мало п'ю — тільки безалкогольні коктейлі і газовану воду, але колись настане час, коли я частіше її використовуватиму", — зізналася акторка.

[ + – ] Екскурсія по дому Гвінет Пелтроу

Вона зізналася, що завжди хотіла жити в Монтесіто, з того моменту, як навчалася два семестри в Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі, перш ніж покинула навчання, щоб продовжити кар'єру акторки.

"Мене завжди тягло до Санта-Барбари. Навіть коли я жила в Лондоні, ми возили сюди дітей на канікули. Це був обов'язковий пункт призначення під час кожної нашої втечі в США", — під час однієї із таких "втеч" Гвінет і придбала будинок. Цілком випадково – він був у жахливому стані, але вона побачила в ньому потенціал.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу відома не лише своєю акторською кар'єрою, а й своїм оздоровчим брендом Goop, який, за чутками, приніс їй статки в 150 мільйонів доларів.

Однак, деякі поради були визнані антинауковими. Так, акторка рекомендувала позбавлятися глистів за допомогою козиного молока, і відмовитися від Wi-Fi, щоб не захворіти на рак. У результаті її журнал закрили.

Наразі Гвінет випускає свічки з оригінальними назвами. Так, її остання свічка називалася "Руки геть від моєї вагіни". Також вона продає вібратори та БДСМ-атрибутику.