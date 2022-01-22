Гвінет Пелтроу презентувала ароматичну свічку "на захист вагіни"

Частина коштів із продажу кожної свічки буде направлена до Американського союзу із захисту громадянських свобод.

Напередодні 49-річна американська акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу презентувала нову ароматичну свічку, що отримала назву Hands Off My Vagina ("Руки геть від моєї вагіни"). Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

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Цей продукт був створений у колаборації з парфумером Heretic Parfumes Дугласом Літтлом. Нову свічку випущено на захист репродуктивних прав жінок.

Зазначимо, що дата виходу свічки обрана не дарма: це 49-та річниця рішення Верховного суду США у справі "Роу проти Вейда", яка дозволила жінкам отримати конституційне право на переривання вагітності, що раніше було суворо заборонено.

[ + – ] Нова свічка Гвінет Пелтроу "Руки геть від моєї вагіни"

"Слово "вагіна" має велику силу. І все ж таки, постійно виникає потреба сказати: Руки геть. Руки геть від наших піхв у будь-якому контексті. Ваші репродуктивні органи; ваш вибір", — написала у своєму Instagram Гвінет Пелтроу.

Вартість такої свічки становить 75 доларів, проте 25 доларів із кожної свічки будуть направлені до Американського союзу із захисту громадянських свобод. Ця організація бореться за репродуктивні права жінок сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що Гвінет Пелтроу показала своє обличчя без косметики та фільтрів, щоб прорекламувати ефект від косметичних засобів для догляду свого велнес-бренду Goop. Подібним чином рекламувала свою косметику 52-річна Дженніфер Лопес.

На початку 2021-го Гвінет Пелтроу випустила у продаж вібратор за 95 доларів.