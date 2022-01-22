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Гвинет Пэлтроу презентовала ароматическую свечу "в защиту вагины"

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Гвинет Пэлтроу, свечи Гвинет Пэлтроу, новая свеча Гвинет Пэлтроу, защита репродуктивного здоровья женщины
Фото: Getty Images | Гвинет Пэлтроу

Часть средств из продажи каждой свечи будет направлена в Американский союз по защите гражданских свобод.

Накануне 49-летняя американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу презентовала новую ароматическую свечу, получившую название Hands Off My Vagina ("Руки прочь от моей вагины"). Об этом знаменитость сообщила на своей странице в соцсети.

Этот продукт был создан в коллаборации с парфюмером Heretic Parfumes Дугласом Литтлом. Новая свеча выпущена в защиту репродуктивных прав женщин.

Отметим, что дата выхода свечи выбрана не зря: это 49-я годовщина решения Верховного суда США по делу "Роу против Уэйда", которое позволило женщинам получить конституционное право на прерывание беременности, что ранее было строго запрещено.

Новая свеча Гвинет Пэлтроу "Руки прочь от моей вагины"

"Слово "вагина" имеет большую силу. И все же, постоянно возникает потребность сказать: Руки прочь. Руки прочь от наших влагалищ в любом контексте. Ваши репродуктивные органы; ваш выбор", — написала в своем Instagram Гвинет Пэлтроу.

Стоимость такой свечи составляет 75 долларов, однако 25 долларов из каждой свечи будут направлены в Американский союз по защите гражданских свобод. Эта организация борется за репродуктивные права женщин сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что Гвинет Пэлтроу показала свое лицо без косметики и фильтров, чтобы прорекламировать эффект от косметических средств для ухода своего велнесс-бренда Goop. Подобным образом рекламировала свою косметику 52-летняя Дженнифер Лопес.

В начале 2021-го Гвинет Пэлтроу выпустила в продажу вибратор за 95 долларов.