Гвинет Пэлтроу презентовала ароматическую свечу "в защиту вагины"

Часть средств из продажи каждой свечи будет направлена в Американский союз по защите гражданских свобод.

Накануне 49-летняя американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу презентовала новую ароматическую свечу, получившую название Hands Off My Vagina ("Руки прочь от моей вагины"). Об этом знаменитость сообщила на своей странице в соцсети.

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Этот продукт был создан в коллаборации с парфюмером Heretic Parfumes Дугласом Литтлом. Новая свеча выпущена в защиту репродуктивных прав женщин.

Отметим, что дата выхода свечи выбрана не зря: это 49-я годовщина решения Верховного суда США по делу "Роу против Уэйда", которое позволило женщинам получить конституционное право на прерывание беременности, что ранее было строго запрещено.

[ + – ] Новая свеча Гвинет Пэлтроу "Руки прочь от моей вагины"

"Слово "вагина" имеет большую силу. И все же, постоянно возникает потребность сказать: Руки прочь. Руки прочь от наших влагалищ в любом контексте. Ваши репродуктивные органы; ваш выбор", — написала в своем Instagram Гвинет Пэлтроу.

Стоимость такой свечи составляет 75 долларов, однако 25 долларов из каждой свечи будут направлены в Американский союз по защите гражданских свобод. Эта организация борется за репродуктивные права женщин сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что Гвинет Пэлтроу показала свое лицо без косметики и фильтров, чтобы прорекламировать эффект от косметических средств для ухода своего велнесс-бренда Goop. Подобным образом рекламировала свою косметику 52-летняя Дженнифер Лопес.

В начале 2021-го Гвинет Пэлтроу выпустила в продажу вибратор за 95 долларов.