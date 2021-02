Гвинет Пэлтроу выпустила в продажу вибратор

Двухсторонняя секс-игрушка уже продается на сайте актрисы и стоит 95 долларов

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая прославилась, кроме своей карьеры, еще и необычным набором предметов, продаваемых на ее сайте Goop, представила под своим брендом, самый актуальный, по ее мнению, продукт в День святого Валентина – вибратор. Об этом пишет Daily Mail.

Двухсторонний вибратор стоит 95 долларов, может использоваться в душе и ванной и обещает "неземное наслаждение". У него восемь скоростей, и в аннотации написано, что если его "оставить на прикроватной тумбочке, то он никого не смутит, так как выглядит, как произведение искусства".

Пэлтроу даже пропиарила новый продукт, запостив в Instagram свой снимок с вручения премии "Оскар" в 1999 году.

"Да ладно, я тоже умею делать мемы, ребята", — подписала актриса снимок.

В прошлом году Гвинет Пэлтроу во время беседы на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon актриса представила новую свечку с надписью This smells like my orgasm ("Это пахнет как мой оргазм") и рассказала, что она упакован в коробку с изображением фейерверков. Она предложила Фэллону сделать такой подарок жене.

Также актрису не раз упрекали в пропаганде лженауки. Несколько лет назад прокуроры Калифорнии оштрафовали ее велнес-компанию Goop на 145000 долларов за продажу "вагинальных яиц": Гвинет предлагала приобрести камни из розового кварца в форме яйца и вводить их во влагалище для повышения сексуальной активности, нормализации гормонального баланса и улучшения женской энергии в целом.