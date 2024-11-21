Брэд Питт отреагировал на появление сына Нокса на красной дорожке с Анджелиной Джоли

Звездная экс-пара до сих пор продолжает судиться из-за поместья во Франции. Накануне судья принял решение в пользу Питта, а Джоли вышла на публику с их биологическим сыном.

Брэд Питт считает, что его бывшая жена Анджелина Джоли прошлась по красной дорожке с их сыном Ноксом на церемонии Governors Awards 2024, "чтобы нажать на его кнопки". Об этом пишет Page Six.

Накануне 16-летний юноша появился в компании своей звездной матери в театре "Долби" в Голливуде.

"Брэд считает несколько случайным то, что судья подписал судебный процесс [Château] Miraval всего за несколько дней до того, как Нокс присоединился к Анджелине на церемонии награждения губернаторов", — рассказывает инсайдер.

"Поэтому он действительно ставит под сомнение ее мотив привлечения Нокса", — добавил источник.

А другой инсайдер считает, что подросток сам принял решение присоединиться к маме на красной дорожке.

"Анджелина так гордилась тем, что Нокс был рядом", — сказал источник.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

"Обычно он предпочитает держаться подальше от внимания, и Анджелина уважает это решение, но он спросил, может ли он присоединиться к ней, и, конечно, она была в восторге от того, что он хочет быть там", — говорит инсайдер.

Они провели "действительно незабываемый вечер вместе".

Ранее в этом месяце судья Высшего суда Лос-Анджелеса вынес решение в пользу передачи дела Château Miraval в суд, обеспечив Питту юридическую победу после того, как попытки Джоли прекратить дело были отклонены. Актриса продала свою часть винодельни российскому олигарху Юрию Шефлеру, нарушив условия договора с экс-супругом.

Напомним, Шайло Джоли-Питт заметили на прогулке с подругой.

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