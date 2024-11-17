Распродает платья и аксессуары: Анджелина Джоли столкнулась с финансовым кризисом (фото)

Анджелина Джоли и Брэд Питт начала бракоразводный процесс еще в 2016 году. Бывшие супруги до сих пор решают судьбу нажитого в браке имущества и платят огромные суммы своим адвокатам.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли из-за судебных тяжб со своим бывшим мужем Брэдом Питтом оказалась на пороге финансового кризиса. Звезде "Расхитительницы гробниц" приходится продавать вещи из своего гардероба, чтобы оплатить услуги адвокатов, сообщает RadarOnline.

"Энджи потратила кучу денег, и ее расходы превышают то, что она зарабатывает", — заявил инсайдер, близкий к звезде. Друзья 49-летней актрисы, убеждены, что именно ее "бесконечная вендетта" против бывшего мужа, 60-летнего актера Брэда Питта, является причиной финансового кризиса. По словам источника, они умоляют ее прекратить свои беспрестанные судебные тяжбы с ним, чтобы "не отправиться в богадельню".

Анджелина Джоли и Брэд Питт (архивное фото) Фото: Getty Images

Сообщается, что звезда "Малефисенты" подала иск против ФБР, связанный с Питтом, поскольку не могла позволить себе оплатить гонорар адвоката. Джоли пыталась получить документы о расследованиях, проводимых бюро и Департаментом по делам детей и семьи Лос-Анджелеса в связи с утверждениями о том, что Брэд оскорблял ее и их детей на борту частного самолета в 2016 году. Следователи оправдали Питта, в результате чего Джоли не только "выглядела глупо, но и осталась без денег на оплату судебных издержек".

Актриса Анджелина Джоли Фото: Getty Images

"Каждый раз, когда она общается с адвокатом, счет увеличивается. Все эти юридические хлопоты обходятся ей в тысячи и тысячи долларов. Она поняла, что просто не может позволить себе участвовать в каждой из этих битв с Брэдом Питтом", — отметил источник.

Он добавил, что ситуация настолько напряженная, что Джоли выставляет на продажу свой любимый Ferrari 250 GT 1958 года за 1,3 миллиона долларов вместе с другими дорогими сердцу вещами: "Она роется в своем шкафу и сбрасывает в кучу дизайнерские платья, обувь и аксессуары, надеясь, что за них удастся выручить хорошую цену. Она также может продать драгоценности, которые Брэд подарил ей во время их брака".

Ранее, 15 ноября, Фокус писал о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают судиться из-за винодельни. Экс-пара продолжает решать судьбу своего поместья во Франции. Джоли продала свою часть, хотя не должна была бы этого делать в соответствии с соглашением.