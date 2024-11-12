В тренче и черном платье: Анджелина Джоли в элегантном наряде вышла в свет (фото)

Голливудская звезда выглядела великолепно, она немного изменила цвет волос. Анджелина Джоли продолжает рекламировать свой новый фильм "Мария".

Знаменитая американская актриса и продюсер Анджелина Джоли выглядела шикарно, когда ее заметили 11 ноября у выхода из Гильдии режиссеров Америки в Нью-Йорке после показа фильма "Мария" в театре DGA, сообщает Daily Mail.

49-летняя обладательница премии "Оскар" на мероприятие пришла в длинном элегантном черном платье в сочетании с шикарным светло-коричневым тренчем. Джоли немного изменила цвет волос, сменив темный оттенок на более мягкий песочно-русый. Свой образ она дополнила черными туфлями на высоком каблуке. Звезда "Лары Крофт: Расхитительницы гробниц" нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а губы — яркой красной помадой.

Актриса Анджелина Джоли после показа фильма "Мария" в театре DGA Фото: Getty Images

Актриса продолжает продвигать фильм "Мария" — биографическую ленту о легенде оперы Марии Каллас, которая уже вызвала ажиотаж и предположения, что Джоли за исполнение роли главной героини получит "Оскар". Фильм "Мария", в котором Каллас изображена во время ее окончательного упадка в Париже в 1970-х годах, снял режиссер фильма "Джеки" Пабло Ларраин. Согласно краткому описанию, "Мария" "рассказывает о американо-греческой певице-сопрано Марии Каллас, которая возвращается в Париж после гламурной и бурной жизни на публике, где она умерла в 1977 году от сердечного приступа в возрасте 53 лет". Долгожданный фильм выйдет в кинотеатрах с 27 ноября, а с 11 декабря его можно будет посмотреть на Netflix.

Ранее, 29 октября, Анджелина Джоли назвала причину, почему ее дети не станут актерами. Актриса заявила, что те не пойдут по ее стопам, так как прокладывают свой собственный путь в этом мире.