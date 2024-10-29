"Очень скрытные": Анджелина Джоли назвала причину, почему ее дети не станут актерами (фото)

Звезда Голливуда раскрыла свое представление о том, как сложится будущее ее детей. Актриса заявила, что те не пойдут по ее стопам, так как прокладывают свой собственный путь в этом мире.

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Американская актриса и продюсер Анджелина Джоли высказалась по поводу будущего своих шестерых детей. В интервью E! News на премьере своего нового фильма "Мария" в Лос-Анджелесе актриса предположила, что наследники, скорее всего, не пойдут по ее стопам и не станут актерами.

Анджелина Джоли и ее бывший муж, актер Брэд Питт, являются многодетными родителями: троих детей пара усыновила, а трое являются их биологическими детьми. Звездная мама считает, что 23-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Вивьен и Нокс выберут профессию, которая не будет связана с актерским мастерством.

Анджелина Джоли со своими детьми Фото: Getty Images

"Нет, я думаю, что они очень застенчивые, очень скрытные люди, они хотят быть в такими", — призналась звезда "Мистера и миссис Смит". Однако многие дети звездной пары уже работали за кулисами. Мэддокс и Пакс помогали режиссеру Пабло Ларраину в работе над фильмом "Мария" об оперной певице Марии Каллас, в котором Джоли сыграла главную роль. По словам звезды, присутствие двоих ее детей на съемочной площадке "Марии" помогло Анджелине во время съемок картины.

"Для меня действительно много значило, что мои мальчики были со мной на Марии. Когда мне было совсем тяжело, они подходили и просто обнимали меня или угощали чашкой чая. Возможно, это было одним из самых сильных моментов — обычно, когда я выражаю такую ​​сильную боль, я делаю это не перед своими детьми. Я действительно пытаюсь скрыть от своих детей боль и печаль. Думаю, это был первый раз, когда они услышали, как я плачу", — поделилась Джоли.

Ранее, 4 октября, Фокус писал о том, что Анджелина Джоли вышла в свет со старшим сыном. Мэддокса усыновили из Камбоджи в 2002 году.